Zemheri dizisinin Aliye’si Zerrin Tekindor’u hiç böyle görmediniz! Görenler şaşkına uğruyor!

Çarşamba akşamları Show Tv ekranlarında başlayacak olan Zemheri dizisinin Aliye'si Zerrin Tekindor başarılı kariyer hayatı ve güçlü oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Zemheri dizisinin Aliye'si üç çocuk annesi, sevgisiz büyümüş bir kadın. Kocası Yaşar ile tanışınca sefil hayatından bir kaçış yolu bulduğunu düşünecek ama işler beklediği gibi gitmeyecektir. Oğlu Faruk'u el üstünde tutan ve herkesten ayıran Aliye, zorlu yaşam için kocasına söylenmekten vazgeçmez. Affedici yanı olmayan Aliye, Yaşar'ın aksine daha iyi hayat koşullarına ulaşmak için yalan söylemekten kaçınmaz. Firuze ile çatışan Aliye, kocasının başına gelen trajik olayı lehine kullanmak için elinden geleni yapacaktır. Zemheri dizisinin Aliye'si daha önceki projeleri ile de adından sıkça söz ettirmiş, özellikle de Aşk-ı Memnu'daki Matmazel rolü ile başarısına başarı katmıştır. Güzel ve başarılı oyuncunun takipçileri ise en çok yaşını merak etti. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar çok şaşırıyor. İşte merak edenler için Zerrin Tekindor'un ve diğer ünlülerin yaşları…