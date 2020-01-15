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  • Zemheri dizisinin Aliye’si Zerrin Tekindor’u hiç böyle görmediniz! Görenler şaşkına uğruyor!

Zemheri dizisinin ’si ’u hiç böyle görmediniz! Görenler şaşkına uğruyor!

Çarşamba akşamları ekranlarında başlayacak olan Zemheri dizisinin 'si başarılı kariyer hayatı ve güçlü oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Zemheri dizisinin Aliye'si üç çocuk annesi, sevgisiz büyümüş bir kadın. Kocası Yaşar ile tanışınca sefil hayatından bir kaçış yolu bulduğunu düşünecek ama işler beklediği gibi gitmeyecektir. Oğlu Faruk'u el üstünde tutan ve herkesten ayıran Aliye, zorlu yaşam için kocasına söylenmekten vazgeçmez. Affedici yanı olmayan Aliye, Yaşar'ın aksine daha iyi hayat koşullarına ulaşmak için yalan söylemekten kaçınmaz. Firuze ile çatışan Aliye, kocasının başına gelen trajik olayı lehine kullanmak için elinden geleni yapacaktır. Zemheri dizisinin Aliye'si daha önceki projeleri ile de adından sıkça söz ettirmiş, özellikle de Aşk-ı Memnu'daki Matmazel rolü ile başarısına başarı katmıştır. Güzel ve başarılı oyuncunun takipçileri ise en çok yaşını merak etti. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar çok şaşırıyor. İşte merak edenler için Zerrin Tekindor'un ve diğer

Giriş Tarihi: 15.01.2020 15:59 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 16:11
Zemheri dizisinin Aliye’si Zerrin Tekindor’u hiç böyle görmediniz! Görenler şaşkına uğruyor!

Zemheri kimdir sorusunun yanıtı yoğun olarak aratılmaya başlandı. Dizide Aliye karakterini canlandıracak olup Aliye karakteri üç çocuk annesi ve sevgisiz büyümüş bir kadındır. İlk defa yayın hayatına başlayacak olan dizinin tüm karakterleri merak edilirken başarılı oyunculuğu ile Zerrin Tekindor öne çıkıyor. Zerrin Tekindor 1964 yılında Burhaniye'de dünyaya geldi. 1985'te Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Aynı sene Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Kara Sevda, Aşk-ı Memnu, Kurt Seyit ve Şura, Kuzey Güney, Şahin Tepesi gibi dizilerde rol aldı. Başarılı oyuncunun yaşı ise merak konusu oldu. İşte Zerrin Tekindor ve diğer

Zemheri dizisinin Aliye’si Zerrin Tekindor’u hiç böyle görmediniz! Görenler şaşkına uğruyor!

İLKER İNANOĞLU

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Zemheri dizisinin Aliye’si Zerrin Tekindor’u hiç böyle görmediniz! Görenler şaşkına uğruyor!

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Zemheri dizisinin Aliye’si Zerrin Tekindor’u hiç böyle görmediniz! Görenler şaşkına uğruyor!

DEFNE SAMYELİ

Zemheri dizisinin Aliye’si Zerrin Tekindor’u hiç böyle görmediniz! Görenler şaşkına uğruyor!

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Zemheri dizisinin Aliye’si Zerrin Tekindor’u hiç böyle görmediniz! Görenler şaşkına uğruyor!

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Zemheri dizisinin Aliye’si Zerrin Tekindor’u hiç böyle görmediniz! Görenler şaşkına uğruyor!

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