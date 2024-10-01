Zor günler geçiren Deniz Uğur sağlığıyla ilgili açıklama yaptı! "Açık ameliyat olacağım"

Deniz Uğur, sosyal medya hesabında oğlu Poyraz ile birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaşarak, yaşadığı süreci takipçilerine şu sözlerle anlattı:

"Bu paylaşımı yapmamın nedeni, içtenlikle desteğinizi istemem. Yıllardır zararsız görülen bir kist vücudumda vardı, ancak son 1.5 yıl içinde aniden büyüdü ve artık masum görünmüyor. Bu süreç beni oldukça endişelendirdi.