Giriş Tarihi: 01.10.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 01.10.2024
14:59
Zor günler geçiren Deniz Uğur sağlığıyla ilgili açıklama yaptı! "Açık ameliyat olacağım"
Meme kanserini yenen 50 yaşındaki ünlü oyuncu Deniz Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vücudundaki kistin büyüdüğünü duyurdu. Zor günler geçiren Deniz Uğur, takipçileriyle paylaştığı üzücü bir haberle gündeme geldi. Daha önce meme kanserini yenmeyi başaran oyuncu, vücudunda uzun süredir takip edilen bir kistin son 1.5 yıl içinde hızlı bir şekilde büyüdüğünü ve masum olmadığını açıkladı. İşte merek edilen diğer detaylar…