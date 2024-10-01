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Haberler Galeri Zor günler geçiren Deniz Uğur sağlığıyla ilgili açıklama yaptı! "Açık ameliyat olacağım"
Giriş Tarihi: 01.10.2024 14:44 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 14:59

Zor günler geçiren Deniz Uğur sağlığıyla ilgili açıklama yaptı! "Açık ameliyat olacağım"

Meme kanserini yenen 50 yaşındaki ünlü oyuncu Deniz Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vücudundaki kistin büyüdüğünü duyurdu. Zor günler geçiren Deniz Uğur, takipçileriyle paylaştığı üzücü bir haberle gündeme geldi. Daha önce meme kanserini yenmeyi başaran oyuncu, vücudunda uzun süredir takip edilen bir kistin son 1.5 yıl içinde hızlı bir şekilde büyüdüğünü ve masum olmadığını açıkladı. İşte merek edilen diğer detaylar…

Zor günler geçiren Deniz Uğur sağlığıyla ilgili açıklama yaptı! Açık ameliyat olacağım

50 yaşındaki ünlü sanatçı Deniz Uğur, takipçileriyle paylaştığı üzücü bir haberle gündeme geldi.

Zor günler geçiren Deniz Uğur sağlığıyla ilgili açıklama yaptı! Açık ameliyat olacağım

Daha önce meme kanserini yenmeyi başaran oyuncu, vücudunda uzun süredir takip edilen bir kistin son 1.5 yıl içinde hızlı bir şekilde büyüdüğünü ve masum olmadığını açıkladı. Bu gelişme üzerine açık ameliyata alınacağını duyurdu.

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Zor günler geçiren Deniz Uğur sağlığıyla ilgili açıklama yaptı! Açık ameliyat olacağım

Deniz Uğur, sosyal medya hesabında oğlu Poyraz ile birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaşarak, yaşadığı süreci takipçilerine şu sözlerle anlattı:

"Bu paylaşımı yapmamın nedeni, içtenlikle desteğinizi istemem. Yıllardır zararsız görülen bir kist vücudumda vardı, ancak son 1.5 yıl içinde aniden büyüdü ve artık masum görünmüyor. Bu süreç beni oldukça endişelendirdi.

Zor günler geçiren Deniz Uğur sağlığıyla ilgili açıklama yaptı! Açık ameliyat olacağım

"DUA EDİYORUM"

Güvendiğim hekimlerim beni açık ameliyata alacak ve her şeyin iyi sonuçlanması için elimizden geleni yapacağız. Umarım bu kist iyi huylu çıkar ve çabucak sağlığıma kavuşurum.

Zor günler geçiren Deniz Uğur sağlığıyla ilgili açıklama yaptı! Açık ameliyat olacağım

Ayrıca, son 1.5 yılda yaşadığım üzüntülerin bir daha tekrarlanmaması için Rabbim'e dua ediyorum. Sizlerden de 3 gün boyunca şifa dualarınızı esirgememenizi rica ediyorum."

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