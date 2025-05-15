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Haberler Galeri Cannes Filistinli gazeteci Fatima’yı unutmadı! Belgeselinin Cannes’a seçilmesinden bir gün sonra Gazze’de öldürülmüştü...
Giriş Tarihi: 15.05.2025 09:01 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 09:27

Cannes Filistinli gazeteci Fatima’yı unutmadı! Belgeselinin Cannes’a seçilmesinden bir gün sonra Gazze’de öldürülmüştü...

Filistinli foto muhabiri Fatima Hassona, yer aldığı belgeselinin Cannes'a seçilmesinden bir gün sonra İsrail ordusu tarafından Gazze'nin kuzeyindeki evine düzenlenen bir hava saldırısında ailesinden 10 kişiyle birlikte öldürüldü. Cannes Film Festivali'nin Jüri Başkanı ünlü Fransız film yıldızı Juliette Binoche, festivalin açılış töreninde Gazze'de öldürülen Filistinli foto muhabiri Fatma Hassona'yı unutmadı.

Cannes Filistinli gazeteci Fatima’yı unutmadı! Belgeselinin Cannes’a seçilmesinden bir gün sonra Gazze’de öldürülmüştü...

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki evine düzenlediği hava saldırısında on aile üyesiyle birlikte hayatını kaybeden Filistinli foto muhabiri Fatima Hassona, önümüzdeki ay Cannes film festivalinde gösterilecek bir belgeselin ana karakteriydi.
Önümüzdeki ay Cannes Film Festivali'nde gösterilmek üzere seçilen bir belgeselde rol alan Filistinli foto muhabiri Fatima Hassona'nın İsrail tarafından Gazze'nin kuzeyindeki evine düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybettiği bildirildi.

Cannes Filistinli gazeteci Fatima’yı unutmadı! Belgeselinin Cannes’a seçilmesinden bir gün sonra Gazze’de öldürülmüştü...

"GÜRÜLTÜLÜ BİR ÖLÜM İSTİYORUM"

Öldürülmeden saatler önce evinin balkonundan gün batımının bir fotoğrafını paylaşarak "Bu uzun zamandır ilk gün batımı," diye yazmıştı.

Daha önceki bir paylaşımında ise şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kaçınılmaz ölüme gelince, eğer ölürsem, gürültülü bir ölüm istiyorum, bir son dakika haberinde ya da bir grupla bir numarada olmak istemiyorum, dünya tarafından duyulan bir ölüm, sonsuza dek sürecek bir iz ve ne zamanın ne de mekanın gömebileceği ölümsüz görüntüler istiyorum."

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Cannes Filistinli gazeteci Fatima’yı unutmadı! Belgeselinin Cannes’a seçilmesinden bir gün sonra Gazze’de öldürülmüştü...

Öldürülmesinden bir gün önce, Dağıtım için Bağımsız Filmler Derneği (ACID), sürgündeki İranlı film yapımcısı Sepideh Farsi'nin Ruhunu Avucuna Koy ve Yürü adlı belgeselinin yaklaşan Cannes Film Festivali'ne seçildiğini duyurdu.

Cannes Filistinli gazeteci Fatima’yı unutmadı! Belgeselinin Cannes’a seçilmesinden bir gün sonra Gazze’de öldürülmüştü...

Cannes Film Festivali'nin Jüri Başkanı ünlü Fransız film yıldızı Juliette Binoche, festivalin açılış töreninde Gazze'de İsrail'in hava saldırısında ailesinin 10 üyesiyle birlikte öldürülen Filistinli foto muhabiri Fatma Hassona'yı andı.

Cannes Film Festivali, hayatını kaybeden Fatima'nın yer aldığı belgeseli, festival kapsamında gösterecek.

Cannes Filistinli gazeteci Fatima’yı unutmadı! Belgeselinin Cannes’a seçilmesinden bir gün sonra Gazze’de öldürülmüştü...

FİLİSTİN İÇİN İSYAN BAYRAĞI

İsviçre'nin Basel şehrinde düzenlenecek olan 2025 Eurovision Şarkı Yarışması öncesinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Etkinlik boyunca yaklaşık bin 300 polisin yanı sıra İsviçre ordusu da görev yapıyor.