Giriş Tarihi: 15.05.2025 09:01
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
09:27
Cannes Filistinli gazeteci Fatima’yı unutmadı! Belgeselinin Cannes’a seçilmesinden bir gün sonra Gazze’de öldürülmüştü...
Filistinli foto muhabiri Fatima Hassona, yer aldığı belgeselinin Cannes'a seçilmesinden bir gün sonra İsrail ordusu tarafından Gazze'nin kuzeyindeki evine düzenlenen bir hava saldırısında ailesinden 10 kişiyle birlikte öldürüldü. Cannes Film Festivali'nin Jüri Başkanı ünlü Fransız film yıldızı Juliette Binoche, festivalin açılış töreninde Gazze'de öldürülen Filistinli foto muhabiri Fatma Hassona'yı unutmadı.