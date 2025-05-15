Cannes Filistinli gazeteci Fatima’yı unutmadı! Belgeselinin Cannes’a seçilmesinden bir gün sonra Gazze’de öldürülmüştü...

"GÜRÜLTÜLÜ BİR ÖLÜM İSTİYORUM"

Öldürülmeden saatler önce evinin balkonundan gün batımının bir fotoğrafını paylaşarak "Bu uzun zamandır ilk gün batımı," diye yazmıştı.

Daha önceki bir paylaşımında ise şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kaçınılmaz ölüme gelince, eğer ölürsem, gürültülü bir ölüm istiyorum, bir son dakika haberinde ya da bir grupla bir numarada olmak istemiyorum, dünya tarafından duyulan bir ölüm, sonsuza dek sürecek bir iz ve ne zamanın ne de mekanın gömebileceği ölümsüz görüntüler istiyorum."