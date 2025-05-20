Giriş Tarihi: 20.05.2025 06:45
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
07:41
Yeşilçam ustasının ölümünde ihmal olduğu iddia edilmişti! 79 yaşında hayatını kaybeden Fatma Girik'in vefatında savcılık kararını verdi!
Ünlü oyuncu Fatma Girik'in 24 Ocak 2022 tarihinde Kovid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetmesinden sonra ailesi, tedavi sürecinde ihmaller olduğu gerekçesiyle İstanbul Ulus'taki özel hastane ve refakatçi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık soruşturmayı tamamlayarak Girik'in ölümünde ihmal olup olmadığının kararını verdi.