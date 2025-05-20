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Haberler Galeri Yeşilçam ustasının ölümünde ihmal olduğu iddia edilmişti! 79 yaşında hayatını kaybeden Fatma Girik'in vefatında savcılık kararını verdi!
Giriş Tarihi: 20.05.2025 06:45 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 07:41

Yeşilçam ustasının ölümünde ihmal olduğu iddia edilmişti! 79 yaşında hayatını kaybeden Fatma Girik'in vefatında savcılık kararını verdi!

Ünlü oyuncu Fatma Girik'in 24 Ocak 2022 tarihinde Kovid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetmesinden sonra ailesi, tedavi sürecinde ihmaller olduğu gerekçesiyle İstanbul Ulus'taki özel hastane ve refakatçi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık soruşturmayı tamamlayarak Girik'in ölümünde ihmal olup olmadığının kararını verdi.

ATAKAN IRMAK
Yeşilçam ustasının ölümünde ihmal olduğu iddia edilmişti! 79 yaşında hayatını kaybeden Fatma Girik’in vefatında savcılık kararını verdi!

Türk sinemasının sevilen isimlerinden Fatma Girik'in 24 Ocak 2022 tarihinde Covid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrası ailesi, tedavi sürecinde ihmaller olduğu gerekçesiyle özel hastane ve refakatçi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Yeşilçam ustasının ölümünde ihmal olduğu iddia edilmişti! 79 yaşında hayatını kaybeden Fatma Girik’in vefatında savcılık kararını verdi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu başlattığı soruşturmayı tamamladı. 18 Şubat 2025 tarihli kararda, "kovuşturmaya yer olmadığına" hükmedildi. Kararda, şüpheli olarak hastanede refakatçi olarak bulunan Fatma Ahu Turanlı ve hastane hekimleri yer aldı.

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Yeşilçam ustasının ölümünde ihmal olduğu iddia edilmişti! 79 yaşında hayatını kaybeden Fatma Girik’in vefatında savcılık kararını verdi!

ADLİ TIP VE UZMAN GÖRÜŞLERİ BELİRLEYİCİ OLDU
Savcılık, Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu ile enfeksiyon ve göğüs hastalıkları uzmanlarının görüşlerine başvurdu.

Yeşilçam ustasının ölümünde ihmal olduğu iddia edilmişti! 79 yaşında hayatını kaybeden Fatma Girik’in vefatında savcılık kararını verdi!

Uzman raporlarında, hastanın yaşına (78), mevcut sağlık durumuna ve Covid-19'un klinik seyrine bağlı olarak, ölümün doğal süreçte geliştiği, tıbbi müdahalede kusur tespit edilmediği belirtildi.

Yeşilçam ustasının ölümünde ihmal olduğu iddia edilmişti! 79 yaşında hayatını kaybeden Fatma Girik’in vefatında savcılık kararını verdi!

PCR TESTİ İLKİNDE NEGATİF, SONRA POZİTİF ÇIKTI
Soruşturma dosyasına göre; Fatma Girik'in ilk Covid-19 testi negatif çıkarken, 21 Ocak'ta yapılan ikinci test pozitif sonuç verdi.