Yeşilçam’ın “Battal Gazi”si, sinemanın en yakışıklı jönüydü! Cüneyt Arkın’ın sır gibi sakladığı o gerçek duyanları şaşkına çevirdi! Meğer asıl adı…

Giriş Tarihi: 25.09.2025 16:32 Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 16:42

Türk sinemasının önemli isimlerinden olan Cüneyt Arkın, "Malkaçoğlu", "Battal Gazi", "Kara Murat" gibi efsanevi filmleriyle hafızalara kazınarak, Yeşilçam'ın en başarılı oyuncuları arasında ismini altın harflerle yazdırdı. Peki, Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan Cüneyt Arkın'ın gerçek ismini biliyor muydunuz? İşte duyanları şaşkına çeviren, Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Arkın'ın sır gibi sakladığı o gerçek…

Türk sinemasının değerli isimlerinden biri olan Cüneyt Arkın yalnızca oyunculuğu ile değil aynı zamanda köklü geçmişi ve yakışıklılığı ile de tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

8 Eylül 1937 tarihinde Eskişehir'in merkezine bağlı Karaçay köyünde dünyaya gelen Arkın, Anadolu'nun yokluk içinde büyüyen bir çocuğudur.

Babası Hacı Yakup Cüreklibatur, Kurtuluş Savaşı'na katılmış, vatanı için canını dişine takmış bir gazidir.

Eskişehir Atatürk Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Arkın, bir yandan doktorluk yaparken bir yandan da sinemaya olan ilgisini de göz ardı etmedi.

1963 yılında yönetmen Halit Refiğ'in dikkatini üzerine çeken Arkın'ın oyunculuk kariyeri de böylece başlamış oldu. Kariyerinin ilk yıllarında çeşitli romantik filmlerde rol alan Arkın, kariyerindeki asıl ivmeyi aksiyon ve kahramanlık filmleriyle yakaladı.

Bugün milyonlara dayanan sevenleri onu Cüneyt Arkın olarak tanıyor olsa da, aslında ünlü oyuncunun gerçek ismi bilinen çok farklı.

İŞTE CÜNEYT ARKIN'IN GERÇEK İSMİ!

Kariyerinin başlarında, 1968 senesinde asıl adı Fahrettin Cüreklibatur'u bırakıp, sahne adı olan Cüneyt Arkın'ı kullanmaya başlayan ünlü aktör, hafızalara sahne ismi ve rol aldığı filmlerdeki rolleri ile yazıldı.

28 Haziran 2022 yılında hayata gözlerini yuman usta oyuncu, vefatıyla sevenlerini derin bir yasa boğdu.

