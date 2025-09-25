Giriş Tarihi: 25.09.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 16:42
Yeşilçam’ın “Battal Gazi”si, sinemanın en yakışıklı jönüydü! Cüneyt Arkın’ın sır gibi sakladığı o gerçek duyanları şaşkına çevirdi! Meğer asıl adı…
Türk sinemasının önemli isimlerinden olan Cüneyt Arkın, "Malkaçoğlu", "Battal Gazi", "Kara Murat" gibi efsanevi filmleriyle hafızalara kazınarak, Yeşilçam'ın en başarılı oyuncuları arasında ismini altın harflerle yazdırdı. Peki, Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan Cüneyt Arkın'ın gerçek ismini biliyor muydunuz? İşte duyanları şaşkına çeviren, Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Arkın'ın sır gibi sakladığı o gerçek…