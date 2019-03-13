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45 yaşa öğretmenlik hakkı! Şartlar neler?

Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı atamaları ve ders okutma esaslarını belirlemiş durumda. Öğretmen olmak için neler yapmak gerekiyor? Sabah gazetesi yazarı sorularla öğretmenliğe giden yolu yazdı... İşte sorularınızın cevapları...

Giriş Tarihi: 13.03.2019 16:07 Güncelleme Tarihi: 13.03.2019 16:08
45 yaşa öğretmenlik hakkı! Şartlar neler?

Türkiye'de her yıl onlarca eğitim fakültesinden çok sayıda öğrenci mezun olarak adayı ordusuna katılıyor. 1 milyondan fazla öğretmenimiz de gerek devlet gerekse özel okullarda görev yapıyor. Çok yakında öğretmenlik mesleği ile ilgili bir yasa da hazırlanarak Meclis gündemine gelecek. Böylece öğretmenlerin özlük hakları 657 sayılı devlet memurları kanununun dışında belirlenmiş olacak. yine formasyonla ilgili de yenilikler bilindiği gibi açıklandı. Ancak bize öğretmen adaylarından çok sayıda soru geliyor. Bu sorulardan bazılarını belirleyerek öğretmen olma adımlarını da sizinle paylaşmak istiyorum.

45 yaşa öğretmenlik hakkı! Şartlar neler?

45 yaşında olanlar öğretmen olabilir mi?
Öğretmenlik mesleğine atanmada yaş sınırlaması kaldırılmıştır. Kadrolu veya sözleşmeli olarak atanacaklardan 45 yaşında olanlar öğretmen olarak atanabilirler.

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45 yaşa öğretmenlik hakkı! Şartlar neler?

Öğretmenliğe atanmada pedagojik formasyon gerekli mi? Pedagojikformasyonu olmayanlar öğretmen olabilir mi? Adaylar mutlaka pedagojik formasyonalmak zorunda mı?
Öğretmenliğe atanabilmek için adaylarının Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği çerçevesinde açılan Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası ve İngilizce öğretmenliği için İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir.

45 yaşa öğretmenlik hakkı! Şartlar neler?

Pedagojik formasyonu olmayanlar ne yapacak?
olarak atanacakların gerekli ve yeterli düzeyde genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon almaları esastır.
Bu eğitim süreçlerinden birini tamamlamamış ya da yeterli kredi almamış olanların öğretmen olarak ataması yapılmaz.
Ancak, öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı durumlarda, gereken nitelikleri taşıyan adayların atanmalarından sonra gelmek koşuluyla pedagojik formasyonu olmayanların atamaları da yapılabilir. Bu şekilde atananların adaylık dönemi içinde pedagojik formasyon kazanmaları için gerekli önlemler Milli Eğitim Bakanlığınca alınır.

45 yaşa öğretmenlik hakkı! Şartlar neler?

Yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar öğretmen olabilir mi?
Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar bu öğrenimin belgelerinin Yükseköğretim Kurulunca yurt içindeki yüksek öğretim kurumlarına veya programlarına denkliğinin yapılmış olması ve mezun olduğu programın öğretmenliğe atanmada kaynak gösterilmiş olması halinde olarak atanabilirler.

45 yaşa öğretmenlik hakkı! Şartlar neler?

Özel bir okulda öğretmen olarak görev yapanlardan adaylığı kaldırılmayanlar veya öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olanlarKamu Personeli Seçme Sınavına girmeden açıktan öğretmen kadrolarına veyasözleşmeli öğretmen olarak atanabilirler mi ?
Özel öğretim kurumlarında adaylığı kaldırılmış olsun veya olmasın devlet memurluğuna ilk defa atanacaklar ile sözleşmeli öğretmenliğe atanacakların Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) sınavına katılmak zorunda. Bu sınavlarda Bakanlıkça belirlenen taban puan ve üzerinde puan alanlar gerekli diğer şartları da taşımaları kaydıyla açıktan kadrolarına veya sözleşmeli öğretmen olarak atanabilirler.

45 yaşa öğretmenlik hakkı! Şartlar neler?

Vakıf veya özel üniversitede görev yapanlarile yapmış olanlar KPSS sınavına girmeden kadrolu öğretmen veya sözleşmeliöğretmen olarak atanabilir mi? MEB'te nasıl öğretmen olabilirler?
Vakıf veya özel üniversitelerde görev yapmış olanlar ile yapmakta olanlardan devlet memurluğuna ilk defa atanacaklar veya sözleşmeli öğretmenliğe atanacakların Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) sınavına katılmaları gerekiyor. Bu sınavlarda Bakanlıkça belirlenen taban puan ve üzerinde puan alanlar gerekli diğer şartları da taşımaları kaydıyla kadrolu veya sözleşmeli öğretmen olarak atanabilirler.

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