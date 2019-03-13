45 yaşa öğretmenlik hakkı! Şartlar neler?

Türkiye'de her yıl onlarca eğitim fakültesinden çok sayıda öğrenci mezun olarak öğretmen adayı ordusuna katılıyor. 1 milyondan fazla öğretmenimiz de gerek devlet gerekse özel okullarda görev yapıyor. Çok yakında öğretmenlik mesleği ile ilgili bir yasa da hazırlanarak Meclis gündemine gelecek. Böylece öğretmenlerin özlük hakları 657 sayılı devlet memurları kanununun dışında belirlenmiş olacak. yine formasyonla ilgili de yenilikler bilindiği gibi açıklandı. Ancak bize öğretmen adaylarından çok sayıda soru geliyor. Bu sorulardan bazılarını belirleyerek öğretmen olma adımlarını da sizinle paylaşmak istiyorum.