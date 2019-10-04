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  • Emeklilere Ocak zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emeklilerinin 2020 maaşı ne kadar olacak?

Emeklilere Ocak zammı ne kadar olacak? ve Bağkur emeklilerinin 2020 maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca zammının ne kadar olacağını merak ediyor. Yaklaşık 9 milyona yakın ve Bağkur emeklisinin Ocak zammı yüzde 6.65 olarak tahmin ediliyor. Eğer bu tahmin gerçekleşirse emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 04.10.2019 09:11 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 09:14
Emeklilere Ocak zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emeklilerinin 2020 maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca 2020 zammının ne kadar olacağını merak ediyor. Oluşacak olan enflasyon oranına göre alacak olan emeklilerin maaşı ne kadar olacak? İşte emekli maaşlarına yapılacak zam ile gelişmeler ve detaylar...

Emeklilere Ocak zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emeklilerinin 2020 maaşı ne kadar olacak?

Enflasyona endeksli alan ve Bağ-Kur emeklileri, bu nedenle artışı merakla beklerken; Yeni Ekonomi Programı'ndaki tahmin ipuçlarını veriyor.

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Emeklilere Ocak zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emeklilerinin 2020 maaşı ne kadar olacak?

Buna göre, 2019 enflasyonu yüzde 12 olarak gerçekleşebilecek.

Emeklilere Ocak zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emeklilerinin 2020 maaşı ne kadar olacak?

Bu durumda 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon yani 9 milyon ve Bağ-Kur emeklisinin oranı yüzde 6.65 olacak.

Emeklilere Ocak zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emeklilerinin 2020 maaşı ne kadar olacak?

Maaşlarda ise 78 ile 376 lira arasında artış gerçekleşecek.

Emeklilere Ocak zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emeklilerinin 2020 maaşı ne kadar olacak?

ve Bağ-Kur'lularda halen en düşük emekli aylığı bin 181 lira 87 kuruş.

Emeklilere Ocak zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emeklilerinin 2020 maaşı ne kadar olacak?

Bu maaş eğer Ocak zammı yüzde 6.65 olursa bin 260 lira 46 kuruşa çıkacak.

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