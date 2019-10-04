Emeklilere Ocak zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emeklilerinin 2020 maaşı ne kadar olacak?
Emeklilere Ocak zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emeklilerinin 2020 maaşı ne kadar olacak?
Milyonlarca emekli Ocak zammının ne kadar olacağını merak ediyor. Yaklaşık 9 milyona yakın SSK ve Bağkur emeklisinin Ocak zammı yüzde 6.65 olarak tahmin ediliyor. Eğer bu tahmin gerçekleşirse emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 04.10.2019
09:11
Güncelleme Tarihi: 04.10.2019
09:14