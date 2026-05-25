KPSS Deneme Sınavı 2026: ÖSYM formatında KPSS Güncel Bilgiler Deneme Testi

Giriş Tarihi: 25.05.2026 11:19 Güncelleme Tarihi: 25.05.2026 11:43

Kamu Personeli Seçme Sınavı için geri sayım başlarken adaylar ÖSYM formatında KPSS deneme sınavı araştırmalarını hızlandırdı. Sabah Memurlar olarak hazırladığımız 2026 KPSS Güncel Bilgiler Deneme Testi yayında! Sizler de güncel müfredata uygun olarak hazırlanan ve yeni nesil soru tarzlarını içeren deneme sınavı ile kendinizi test edebilir, eksiklerinizi görebilirsiniz. İşte Takvim yazarı Ali Şerbetçioğlu'ndan KPSS sınavına hazırlananlara özel nokta atışı sorular...

Kamu personeli adayları için ÖSYM formatında hazırlanan 2026 KPSS deneme sınavı Sabah Memurlar ile erişime açıldı. ÖSYM'nin güncel soru tipi, konu dağılımı ve zorluk seviyesine birebir uyumlu KPSS deneme sınavı ile kendinizi test edin. Gerçek sınav formatındaki soruları çözerek eksiklerinizi hemen görün.

KPSS GÜNCEL BİLGİLER DENEME TESTİ-1

1- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, küresel iklim krizi, çevre kirliliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve sürdürülebilir kalkınma gibi hayati konulara küresel ölçekte dikkat çekmek, uluslararası iş birliğini artırmak ve çevre bilincini pekiştirmek amacıyla 2026 yılını ne yılı ilan etmiştir?

A) Uluslararası Sürdürülebilir ve Dayanıklı Turizm Yılı
B) Uluslararası Gönüllüler Yılı
C) Uluslararası Mera ve Çobanlar Yılı
D) Uluslararası Kadın Çiftçiler Yılı
E) Uluslararası Cam Yılı

2- Milli Mücadele döneminin ruhunu, fedakârlığını ve cephe gerisindeki topyekûn mücadeleyi Türk resim sanatına aktaran önemli eserlerden biri "İstiklal Savaşı'nda Mermi Taşıyan Kadınlar" adlı tablodur. Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde sergilenen ve cepheye cephane taşıyan Anadolu kadınlarını konu alan bu eser aşağıdaki ressamlardan hangisine aittir?

A) Hikmet Onat
B) Abidin Dino
C) İbrahim Çallı
D) Namık İsmail
E) Fikret Muallâ

3-Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı'nın uluslararası organizasyonlarda elde ettiği tarihi başarılarda büyük pay sahibi olan Küba asıllı Türk voleybolcu Melissa Vargas, saha içindeki performansının yanı sıra toplumsal ve kültürel aidiyet beyanlarıyla da kamuoyunun takdirini kazanmıştır. Başarılı sporcunun takım arkadaşlarıyla girdiği diyaloglarda sıklıkla vurguladığı şifahi memleket beyanları ve halkla kurduğu samimi bağ üzerine, bir Doğu Anadolu ilimizin belediye meclisi oy birliğiyle idari bir karar almış ve ünlü voleybolcuya resmî olarak "Fahrî Hemşehrilik Beratı" takdim etmiştir.
Bu bilgilere göre, millî voleybolcu Melissa Vargas'a resmî olarak "Fahrî Hemşehrilik Beratı" veren Anadolu şehrimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Elazığ
B) Malatya
C) Erzurum
D) Sivas
E) Kahramanmaraş

4- Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen proje kapsamında geliştirilen, Türkiye'nin ilk yerli ve milli Muharip Uçak projesi olan ve 21 Şubat 2024 tarihinde ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirerek Türkiye'yi dünyada 5. nesil savaş uçağı üretebilen sayılı ülkeler arasına dahil eden ucak aşağıdakilerden hangisidir?

A) HÜRJET
B) ANKA-3
C) KAAN
D) KIZILELMA
E) AKSUNGUR

5- Kurtuluş Savaşı yıllarında İnebolu'dan Kastamonu'ya cephane taşınmasında görev alan kahraman Anadolu kadınlarından biri, ağır kış şartlarında kağnısıyla mühimmat taşırken donarak şehit olmuş; cephaneler zarar görmesin diye çocuğunun üzerindeki battaniyeyi mermilerin üstüne örterek Türk kadınının fedakârlığının sembollerinden biri hâline gelmiştir.
Milli Mücadele tarihine geçen bu kahraman kadın aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halime Çavuş
B) Şerife Bacı
C) Kılavuz Hatice
D) Çete Ayşe
E) Kara Fatma

6- Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri; Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan, ülkemizin kültürel birikimini ulusal ve uluslararası alanda başarıyla temsil eden şahsiyetleri onurlandırmak amacıyla her yıl farklı dallarda verilmektedir. Ödüllerin takdim edildiği 2025 yılında Anadolu'yu resme, resmi de Anadolu'ya taşıyan yarım asırlık sanat yolculuğu ve renkleri adeta şiire dönüştürdüğü tablolarıyla "Resim" dalında ödüle layık görülen dünyaca ünlü ressamımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yalçın Gökçebağ
B) Süleyman Saim Tekcan
C) İlhami Atalay
D) Hasan Pekmezci
E) Ahmet Yeşil

7- Geleneksel Türk sanatları arasında yer alan; içerisine kitre katılarak yoğunluğu artırılmış suyun yüzeyine serpilen özel boyaların çeşitli tekniklerle şekillendirilip kâğıda aktarılması esasına dayanan bir sanat dalı bulunmaktadır. Bu sanatta "battal", "gelgit", "taraklı", "şal" ve "bülbül yuvası" gibi klasik uygulama teknikleri kullanılmaktadır.
Buna göre, yukarıda özellikleri verilen geleneksel sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tezhip
B) Ebru
C) Minyatür
D) Çini
E) Hat

8- Türkiye'nin de kurucu üyeleri arasında yer aldığı, Türk devletleri arasında siyasi, ekonomik ve kültürel iş birliğini artırmayı amaçlayan Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) 2026 yılı Dönem Başkanlığı aşağıdaki ülkelerden hangisi tarafından yürütülmektedir?

A) Özbekistan B) Kırgızistan C) Kazakistan D) Azerbaycan E) Türkiye

9- UNESCO tarafından oluşturulan Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde; toplumların kuşaktan kuşağa aktardığı geleneksel sanatlar, el işçilikleri, sözlü kültür ürünleri ve toplumsal uygulamalar koruma altına alınmaktadır. Türkiye de sahip olduğu köklü kültürel miras sayesinde bu listeye çok sayıda unsur kaydettirmiş ülkeler arasında yer almaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye adına UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan unsurlardan biri değildir?

A) Ebru (Türk Kağıt Süsleme Sanatı)
B) Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği
C) Hüsn-i Hat Sanatı
D) Çini Yapımı ve Geleneği
E) Tombak İşçiliği

10- Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), Avrasya merkezli güvenlik, ekonomi ve bölgesel iş birliği amacıyla faaliyet gösteren uluslararası bir teşkilattır. Örgütte ülkeler; tam üye, gözlemci üye ve diyalog ortağı gibi farklı statülerle temsil edilmektedir. Türkiye de örgütle olan kurumsal bağlarını belirli bir takvim ve statü dahilinde yürütmektedir.
Buna göre Türkiye, 2012 yılında Pekin'de imzalanan mutabakat belgesiyle Şanghay İşbirliği Örgütü'ne resmen hangi kurumsal statüde kabul edilmiştir?

A) Kurucu Üye B) Tam Üye C) Gözlemci Üye D) Diyalog Ortağı E) Stratejik Ortak

11. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, er meydanına çıkan pehlivanları izleyicilere tanıtan, onların meziyetlerini, geçmiş başarılarını ve memleketlerini kendine has kafiyeli manilerle (salavat) anons ederek meydana salan, güreşin manevi ve kültürel ritüelini ayakta tutan görevliye ne ad verilir?

A) Kıspetçi B) Cazgır C) Pehlivan Ağası D) Yağcıbaşı E) Meydan Hakemi

CEVAP ANAHTARI

1 - C 2 - C 3 - B 4 - C 5 - B 6 - A 7 - B 8 - B 9 - E 10 - D 11 - B

