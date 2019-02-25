Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Sabah Memurlar, emeklilik, sigorta, işsizlik maaşı ve tazminat hakkında bilinmeyenleri yazıyor...

, emeklilik, sigorta, maaşı ve hakkında bilinmeyenleri yazıyor...

, milyonlarca kişiyi ilgilendiren SSK, emeklilik hesaplaması, maaşı ve konusunda merak edilenleri cevaplıyor. Sabah Memurlar'a gelen soruları yanıtlayan Sabah Gazetesi Yazarı , konularla ilgili çok önemli detaylara yer verdi. İşte milyonları ilgilendiren soru ve cevaplar...

FARUK ERDEM
FARUK ERDEM Memurlar galerileri
Giriş Tarihi: 25.02.2019 16:54 Güncelleme Tarihi: 25.02.2019 16:57
Sabah Memurlar, emeklilik, sigorta, işsizlik maaşı ve tazminat hakkında bilinmeyenleri yazıyor...

SSK, emeklilik, ve hakkında 'a gelen sorular ve cevapları...

Sabah Memurlar, emeklilik, sigorta, işsizlik maaşı ve tazminat hakkında bilinmeyenleri yazıyor...

Soru: Çalıştığım firmada iş sözleşmem Eylül ayı sonunda doluyor. İşe iade veya gibi bir hak talebimiz olabilir mi? (Kemal Sucu)

Cevap: İş Kanunu'na göre işe iade hakkından yararlanmak için, 30 veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az 6 aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.

Belirli süreli iş sözleşmelerinde işe iade hakkı bulunmamaktadır. Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışıyor iseniz ve iş sözleşmeniz süresinden önce haklı bir nedene dayandırılmadan sona erdirilmiş ise aradaki sürenin ücretini tazminat olarak işverenin ödemesi gerekmektedir.

Aksi durumda yani saydığım şartlar dışında herhangi bir ödeme yapılmaz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sabah Memurlar, emeklilik, sigorta, işsizlik maaşı ve tazminat hakkında bilinmeyenleri yazıyor...

Soru: Eşim ev hanımı, daha önceden hiç sigortası yok. Sigorta yaptırmak istiyorum. Ne yapmalıyım? (Mehmet Şahin)

Cevap: Çalışma imkanı olmayan ev hanımları için en uygun sigortalılık isteğe bağlı sigortalılıktır. isteğe bağlı sigortalı olma durumunda emeklilik ve sağlık primi ödeyeceğinden hem sağlıktan faydalanabilecek hem de ileride olabilme imkanı olacaktır. yapmanız gereken eşinizle beraber en yakın sosyal güvenlik il veya merkez müdürlüğü'ne başvurmaktır.

Sabah Memurlar, emeklilik, sigorta, işsizlik maaşı ve tazminat hakkında bilinmeyenleri yazıyor...

Soru: 3,5 yıldır bir firmada çalışıyorum. 24 saat çalışıp 24 saat izin yapıyorum. Bunun haricinde hiç bir iznimiz yok. Senelik izin kullanmadan kullanılmış gibi işveren imza attırıyor, kendi isteğimle işten ayrılsam haklarımı nasıl arayabilirim? İşten çıkarılma korkusuyla şikayet edemiyorum. Yardımcı olursanız çok sevinirim. (İsmi Saklı)

Cevap: İşten kendi isteğiniz ile ayrılmanız halinde alamazsınız. Ancak haklarınızı alabilmek için için arabulucuya dava açmanız veya çalışma bakanlığına şikayette bulunmanız gerekmektedir. Çalışırken yani işten çıkmadan ayrılmadan şikayet etmek istiyorsanız şikayet dilekçenizde isminizin gizli tutulmasını talep edebilir veya somut deliller ortaya koyarak isimsiz şikayette de bulunabilirsiniz. İşveren senelik izinleri kullandırmak zorundadır. Siz de kullanmadığınız ya da almadığınız haklar için imza atmamalısınız.

Sabah Memurlar, emeklilik, sigorta, işsizlik maaşı ve tazminat hakkında bilinmeyenleri yazıyor...

Soru: Özel sektör çalışanıyım. Geçen günlerde iş yerimden 1 saat erken çıkma durumum oldu bunu insan kaynakları birimine bildirdim fakat bu bir saat erken çıkışım için maaşımdan tam gün bir kesinti oldu böyle birşey mümkün mü? (Emrah Saka)

Cevap: İş Kanunu'na göre işçinin işverenin emir ve talimatlarına uyma borcu bulunmaktadır. Bu nedenle işçinin mesai saatlerine riayet etmeyen işçiden çalışmadığı sürenin ücretini kesebilir. Ancak bu miktarın saat ücretinizin miktarı olarak olması gerekir. Yani 1 saat geç kalmış ya da izinli işten ayrılmışsanız bir saatlik ücretinizi kesebilir. 2 saat geç kalınmışsa iki saat tutarında kesinti yapabilir. Ücretinden fazla kesinti yapılırsa al0 170 veya cimer aracılığı ile çalışma bakanlığı'na müracat edebilirsiniz.

Sabah Memurlar, emeklilik, sigorta, işsizlik maaşı ve tazminat hakkında bilinmeyenleri yazıyor...

Soru: Asgari ücretle çalışıyorum. Asgari ücretin artmasından başka işveren maaşlarımıza zam vermek zorunda değil mi? Şikayet etsem haklı bulunur muyum? (ismi saklı)

Cevap: Çalışanların en büyük eksikliklerinin başında işe başlarken imzalamış oldukları sözleşmeleri okumamalarıdır. İş sözleşmelerinde her yıl yapılacak zam oranları ve diğer haklarla ilgili maddeler mutlaka belirtilmiştir. Sizin de iş sözleşmenizde her yıl yapılacak zam oranı belirtilmemiş ise ve ücretinizde asgari ücretin altında değilse işverenden herhangi bir zam talebinde bulunamazsınız. Asgari ücretin artması ücretinize gelen artışı sağlayacaktır.

Sabah Memurlar, emeklilik, sigorta, işsizlik maaşı ve tazminat hakkında bilinmeyenleri yazıyor...

Soru: Malülen oldum. Şu an herhangi bir işte çalışmıyorum. Bir yakınım yeni açmış olduğu işyerinde danışman olarak çalışmamı istiyor. Çalışmaya başlarsam aldığım malüllük aylığım kesilir mi? (Yeşim Tekin)

Cevap: Malüllük aylığı çalışma gücünü en az yüzde 60 oranında kaybedenlere bağlanan bir aylıktır. Malülen emekli olanlar tekrar çalışmaya başlarlarsa aldıkları malüliyet aylığı kesilmektedir. Bu nedenle siz sigortalı olarak çalışmaya başlar başlamaz malüliyet aylığınız kesilir. İşten ayrılınca da tekrar sağlık kurulu kontrolü için sevke tabi tutulursunuz ve malullüğünüzün devam ettiği anlaşıldığında tekrardan aylığa bağlanabilirsiniz.

BİZE ULAŞIN