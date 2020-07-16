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Sabah memurlar yanıtlıyor: Tazminat alma şartları nelerdir? Nasıl emekli olunur?

Sabah memurlar, okuyuculardan gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor. Kıdem tazminatı, emekli olma şartları, işçilerin ve işverenlerin yasal hakları gibi konularla ilgili merak edilen soruları yanıtlıyoruz. Kimler tazminat alabilir? Emekli olmak için gerekli olan şartlar nelerdir? Mesai ücretleri ile ilgili bilinmesi gerekenler nelerdir? İşte tüm soruların cevapları...

Giriş Tarihi: 16.07.2020 17:59 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020 17:59
Sabah memurlar yanıtlıyor: Tazminat alma şartları nelerdir? Nasıl emekli olunur?

Sabah Memurlar, okuyucularından gelen soruları yanıtladı. Sabah gazetesi ekonomi yazarı Faruk Erdem, sorulan soruları tek tek cevapladı. Tazminat alma şartları nelerdir? Emeklilik yaşı kaç? Merak edilen tüm sorular ve cevapları...

Sabah memurlar yanıtlıyor: Tazminat alma şartları nelerdir? Nasıl emekli olunur?

Soru: Tahsilat için bir başka ile giden bir çalışan orada mesai saatleri dışında kaza geçirirse bu iş kazası sayılır mı? Semih BAY

Cevap: Mesai saatleri dışında da olsa o şehirde şirket adına bulunduğu için bu bir iş kazası sayılır ve SGK'ya bildirilip gereğinin yapılması gerekir. İş kazası sayılması için sadece iş yerinin içinde olması şartı bulunmuyor. İşle ilgili,ya da yöneticinin emriyle dışarı çıkan bir çalışan kaza geçirirse bu iş kazası sayılıyor. Yine şirkete ait araçla evine giderken de kaza olursa bu iş kazası kabul ediliyor.

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Sabah memurlar yanıtlıyor: Tazminat alma şartları nelerdir? Nasıl emekli olunur?

Soru: Bir firmada sigortalı olarak çalışıyorum. İki yıl sonra yaş şartım dolacak ve emekli olacağım. Geçtiğimiz yıl eşimi kaybettim. Şimdi onun maaşını alıyorum. Acaba emekli olduğumda eşimden dolayı aldığım para kesilir mi? Meltem ŞAHİN

Cevap: Ölen sigortalının geride kalan eş, çocuk, anne ve babasına belli kurallar çerçevesinde maaş bağlanıyor. Ölen sigortalının eşine maaş bağlanırken herhangi bir geliri olup olmadığına bakılmıyor. Yani çalışıyor olmanız bu maaşı almanıza engel değil. Zaten size de maaş bağlanmış. Burada aranan tek şart, ölüm tarihinde yasal evlilik bağının bulunması. Gelirinizin ölüm aylığını engellememesi durumu emekli olmanız halinde de geçerli. Yani iki yıl sonunda emekli olduğunuzda hem kendi emekli maaşınızı alabilir, hem de eşinizden dolayı ödenen ölüm aylığını alabilirsiniz. Emekli olmanız halinde maaşınız kesilmez.

Maaşınızın kesilmesine sebep olacak tek değişiklik evlenmenizdir. Yeni bir evlilik yaparsanız ölüm maaşı kesilir. İkinci evliliğinizin boşanma ya da ölüm nedeniyle bitmesi halinde ise önceki eşinizden aldığınız ölüm aylığı yeniden bağlanır.

İkinci eşinizden de ölüm aylığı alma durumu ortaya çıkarsa bu kez ikisinden en yüksek olanı tercih edebilirsiniz.

Sabah memurlar yanıtlıyor: Tazminat alma şartları nelerdir? Nasıl emekli olunur?

Soru: İki ayrı işte çalışma imkanım oluyor. Her iki işveren de buna izin veriyor. Bu şekilde çalışarak daha çok prim ödediğim için erken emekli olabilir miyim? Yusuf Ziya

Cevap: Sosyal güvenlik sistemimiz bir kişinin birden fazla iş yerinde sigortalı olarak çalışmasına izin veriyor. Böylece her iki iş yerinde de 30 günlük sigortanız yatırılabilir. Bu durum size 60 gün kazandırmıyor maalesef. Kaç iş yerinde çalışırsanız çalışın o ay için 30 günlük prim hesabınıza geçiyor. Ama bir yerde 20 diğerinde 10 gün çalışılıyorsa bunun toplamı 30 geçerli oluyor.

Burada iki yerden de kazanç bildirildiği için prime esas kazancınız artıyor. Bu da ileride emekli maaşınızı artırıcı bir etken oluyor. Ama çok yerde çalışıyor olmak erken emeklilik imkanı vermiyor. Yatırılan kazançların, prime esas kazanç üst sınırından (brüt asgari ücretin 7.5 katı) fazlası emeklilik hesabında kullanılamıyor. fazla yatan kısmın

Sabah memurlar yanıtlıyor: Tazminat alma şartları nelerdir? Nasıl emekli olunur?

Soru: Ben işe başladıktan sonra mahkemeye giderek yaşımı iki yıl büyüttüm. Ancak SGK'da emeklilik tarihim geldiğinde 2 yıl beklemem gerektiğini yaş şartının dolmadığını söylediler. Bu doğru bir uygulama mı? Murat KARASU

Cevap: Yaşı büyüttüğünüzden dolayı emeklilik talebinizin reddedilmesi doğru ve kanun gereği yapılması gereken bir durumdur. Mahkemeye başvurmanız size fayda sağlamaz çünkü bu konuyla ilgili daha önceden anayasa mahkemesi kararı var ve bu kararla 'ilk defa sigortalı olunduktan sonra yapılmış yaş düzeltmelerinin emeklilik hesaplarında geçerli sayılmamasının anayasaya aykırı olmadığı" belirtilmiştir. Bu sebeple ilk işe başladığınız tarihte kaç doğumluysanız emeklilikte de bu tarih geçerli olacaktır.

Sabah memurlar yanıtlıyor: Tazminat alma şartları nelerdir? Nasıl emekli olunur?

Soru: Bir firmada 4 seneden fazla süredir çalışmaktayım. İşten ayrılmak istedim fakat çıkışımı vermediler. İş sözleşmesini kendim tek taraflı feshetme hakkım yok mu? Bunu yaparsam tazminat alabilir miyim? (İSMİ SAKLI)

Cevap: İş sözleşmesini tek taraflı olarak feshetme hakkınız bulunmaktadır. Ancak elbette bunun bazı sonuçları da olacaktır.

Öncelikle ihbar yani bildirim süresine uymanız gerekiyor. Kıdeminize göre işvereninize ayrılacağınızı 8 hafta önceden bildirmeniz gerekiyor. Yoksa bu kadar sürenin parasını işverene ihbar tazminatı olarak ödemek zorunda kalabilirsiniz. Yine sözleşmenizde fesih halinde bazı müeyyideleri imza altına almışsanız bunlarda karşınıza çıkabilir. İş Kanunu'na göre, haklı bir neden olmadan feshederseniz herhangi bir tazminat alamazsınız. Ancak işten ayrılıp tazminat alabilmenin birkaç yolu da var.

Eğer haklı bir sebebiniz varsa yani İş Kanunu 24. maddede sayılan haklı fesih şartları oluşmuşsa hemen ayrılabilirsiniz. Yine eğer 9 Eylül 1999 öncesinde ilk sigortanız yapılmışsa Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan 15 yıl 3600 gün dolduğuna dair yazı alarak ayrılabilir ve tazminat alırsınız. Kadınlar evlendikten sonra 1 yıl geçmeden kendi istekleriyle ayrılıp tazminat alabiliyor.

Sabah memurlar yanıtlıyor: Tazminat alma şartları nelerdir? Nasıl emekli olunur?

Soru: Tekstil sektöründe çalışıyoruz. Bir işçimiz 3 gündür işe gelmiyor? Evine telefon ediyoruz; cevap vermiyor. Cep telefonu da kapalı. Mazeretsiz olarak işe gelmemesi nedeniyle yarın iş müfettişleri karşısında haksız duruma düşmemek için ne yapmamız gerekiyor? Yol gösterir misiniz? Osman ALACA

Cevap: İşçiniz 3 gündür mazeretsiz olarak işe gelmiyorsa, öncelikle devamsızlığı ile ilgili tutanak düzenlemeniz gerekmektedir. Sonra noterden ya da iadeli taahhütlü posta ile işçinin sizdeki adresine ihtarname göndererek devamsızlığının nedenini araştırmanız gerekir. Size geçerli bir mazeret sunamazsa ya da bu ihtarnameye cevap vermezse devamsızlık nedeniyle iş sözleşmesini tazminatsız olarak feshedebilirsiniz. Ancak yine fesih bildirimini yazılı olarak yapmanız gerekir. .

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