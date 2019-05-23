Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Yeni askerlik sisteminin detayları belli oldu

MECLİSE SUNULDU

Yeni Askerlik sistemiyle ilgili kanun teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Bedelli askerlik sürekli hale gelecek. Askerlik 6 aya inecek.

Yeni askerlik sistemini tüm detaylarıyla açıklayan Bakan Akar, "Askerlik sistemi ile ilgili 1927'den beri devam eden yasalarımız var. Değişen zaman, ihtiyaç ve imkanlar gibi etkenleri de dikkate alarak Sayın Cumhurbaşkanımızın da direktifleri doğrultusunda, öncelikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkinliğini, caydırıcılığını, saygınlığını tam olarak temin edelim, burada herhangi bir hata, eksiklik, yanlışlık olmasın diğer taraftan da sistem öngörülebilir olsun şeklindeki yaklaşımla bu sistemi kurgulamaya çalıştık." diye konuştu.