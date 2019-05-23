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Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Yeni askerlik sisteminin detayları belli oldu

Milli Savunma Bakanı , dün yeni askerlik sistemini açıkladı. Yeni askerlik sisteminde birçok detay mevcut. Yeni sistemde kimlerin ne kadar askerlik yapacağı, bedelli askerliğin fiyatının ne kadar olduğu netleşti. Yeni sistemde, yedek subay ve astsubaylık, erteleme yaş sınırı ve 1 ay temel eğitim gibi konular da netleşti. Ayrıca Bakan Akar, yeni askerlik sisteminin kanunlaşmasıyla silah altındaki askerlerin terhis olup olmayacağına yönelik soruya da "Olabilir" şeklinde cevap verdi. Yeni askerlik sisteminin tüm detaylarını sizler için bir kez daha derliyoruz.

Giriş Tarihi: 23.05.2019 10:31 Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 10:41
Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Yeni askerlik sisteminin detayları belli oldu

Yeni askerlik sistemini Milli Savunma Bakanı tüm detaylarıyla açıkladı. Yeni askerlik sisteminde birçok yenilik geliyor. sürekli hale geliyor. Bedelli askerlik ödemesi peşin olacak. Bunun yanında yedek subay ve yedek astsubaylık ile ilgili detaylar da netleşti. Yeni askerlik sisteminde yer alan tüm detayları sizler için derledik.

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Yeni askerlik sisteminin detayları belli oldu

MECLİSE SUNULDU

Yeni Askerlik sistemiyle ilgili kanun teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu. sürekli hale gelecek. Askerlik 6 aya inecek.

Yeni askerlik sistemini tüm detaylarıyla açıklayan Bakan Akar, "Askerlik sistemi ile ilgili 1927'den beri devam eden yasalarımız var. Değişen zaman, ihtiyaç ve imkanlar gibi etkenleri de dikkate alarak Sayın Cumhurbaşkanımızın da direktifleri doğrultusunda, öncelikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkinliğini, caydırıcılığını, saygınlığını tam olarak temin edelim, burada herhangi bir hata, eksiklik, yanlışlık olmasın diğer taraftan da sistem öngörülebilir olsun şeklindeki yaklaşımla bu sistemi kurgulamaya çalıştık." diye konuştu.

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Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Yeni askerlik sisteminin detayları belli oldu

EĞİTİMLİ İNSAN KAYNAĞI

Yeni askerlik sisteminin TSK'nin ihtiyacının karşılanması başta olmak üzere öngörülebilir, süreklilik, eğitim, mesleki ve sosyal gelişim ihtiyaçlarıyla eğitimli insan kaynağının etkin ve verimli kullanılması gibi özelliklere sahip olduğunu vurgulayan Bakan Akar, bu çerçevede hazırlanan kanun teklifinin yasalaşmasıyla 1111 Sayılı Askerlik Kanunu ile 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu'nun kaldırılacağını kaydetti.

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Yeni askerlik sisteminin detayları belli oldu

Bakan Akar, yeni sistem ile ilgili geniş bilgi verdi ve grafiklerle açıklama yaptı.

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Yeni askerlik sisteminin detayları belli oldu

2 MİLYON 200 BİN KİŞİ BEKLİYOR

Bakan Akar, silah altına alınabilecek durumda şu anda 2 milyon 200 bin yükümlünün olduğunu belirtti.

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Yeni askerlik sisteminin detayları belli oldu

BEDELLİ 30 BİN LİRA VE PEŞİN OLACAK

Bedelli askerlikle ilgili yapılan projeksiyonlara ilişkin de bilgi veren Bakan Akar, "Biz '15 bin lira' dersek ne olabilir, '30 bin lira' dersek ne olabilir, '50 bin lira' dersek ne olabilir diye tek tek çalıştık. Hem Silahlı Kuvvetlerin hem gençlerin ihtiyacını karşılamak bakımından en optimal çözümün 30 bin lira civarında olması gerektiği ortaya çıktı." dedi.

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Yeni askerlik sisteminin detayları belli oldu

BEDELLİ VE DÖVİZLİ DE VAR

Yeni askerlik sisteminde yükümlü kaynağının "yükümlü erbaş/er", "yedek astsubay" ve "yedek subay" olarak sınıflandırılabileceğini ifade eden Akar, bunların yanı sıra bedelli ve dövizli askerlik uygulamalarının da yer alacağını söyledi.

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