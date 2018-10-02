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2019 3 serisi resmen tanıtıldı! nin özellikleri nedir?

'nin başarılı orta boyutlu premium sedan modeli 3 Serisi'nin jenerasyonu 2018 Otomobil 'nda görücüye çıkarıldı.

Giriş Tarihi: 02.10.2018 12:59 Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 13:03
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2019 3 serisi resmen tanıtıldı! nin özellikleri nedir?
2019 BMW 3 serisi resmen tanıtıldı! Yeni BMW 3 serisinin özellikleri nedir?

Selefine göre 76 mm kadar uzayan G20 kodlu modelin genişliği 16 mm artarak 1827 mm'ye, yüksekliği ise 1 mm artarak 1442 mm'ye ulaşmış. 4709 mm'lik uzunluğun 2851 mm'si aks mesafesine aktarılırken aracın oranları da güzel şekilde korunmuş.

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2019 3 serisi resmen tanıtıldı! nin özellikleri nedir?
2019 BMW 3 serisi resmen tanıtıldı! Yeni BMW 3 serisinin özellikleri nedir?

Tasarıma baktığımızda ise 'nin imzası olan böbrek ızgaranın tek parçaya döndüğünü görüyoruz. Arasında bir çentik barındıran ön farlar standart olarak tamamen LED teknolojisi taşıyor. Opsiyon listesinde ise aydınlatma grubunu 530 metre menzili olan, lazer özellikli Adaptive LED paketiyle donatabiliyorsunuz.

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2019 3 serisi resmen tanıtıldı! nin özellikleri nedir?
2019 BMW 3 serisi resmen tanıtıldı! Yeni BMW 3 serisinin özellikleri nedir?

Yine opsiyon olarak gelen LED sis farları ve Air Curtain adı verilen aktif aerodinamik parça ise tampon köşelerindeki hava girişleriyle birleştirilmiş. Tamponun kenar tasarımı Sport Line ve Luxury Line donanım paketlerinde T şeklinde iken M Sport versiyonunda daha belirgin ve sportif bir dizayn kullanılmış.

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2019 3 serisi resmen tanıtıldı! nin özellikleri nedir?
2019 BMW 3 serisi resmen tanıtıldı! Yeni BMW 3 serisinin özellikleri nedir?

Motor 1 TR'nin haberine göre dinamik bir marşpiye ve iki karakter çizgisinin tanımladığı profil görünümü C sütununa entegre edilen Hofmeister Kink detayı ve biraz önceki nesil Audi A6'yı ve güncel A3 Sedan'ı andıran LED stopların yer aldığı kaslı duran arka bölüm takip ediyor.

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2019 3 serisi resmen tanıtıldı! nin özellikleri nedir?
2019 BMW 3 serisi resmen tanıtıldı! Yeni BMW 3 serisinin özellikleri nedir?

3 Serisi, lansman itibarıyla 5 farklı motor seçeneğiyle sunulacak. Bunların üçü dizel, ikisi benzinli üniteler olacak. İleri aşamada yelpazede M340i ve plug-in hibrit 330e de katılacak.

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2019 3 serisi resmen tanıtıldı! nin özellikleri nedir?
2019 BMW 3 serisi resmen tanıtıldı! Yeni BMW 3 serisinin özellikleri nedir?

Dizel kanadında giriş basamağını dört silindirli (318d ve 320d/320d xDrive) motorlar oluştururken 330d'de silindir sayısı 6'ya çıkıyor. 150 bg güç, 320 Nm tork sunan 318d'de enjeksiyon basıncı 2200 bar iken 320d ikilisinde bu değer 2500 bar. Otomatik şanzımanı ile 8.5 saniyede 100 km/s hıza çıkan 318d'nin üstünde yer alan 320d ve 320d xDrive, 190 bg ve 400 Nm üreten motorları sayesinde sırasıyla 6.8 ve 6.9 saniyede üç haneli hız değerlerini görecek. 330d, kardeşleri gibi 8 ileri Steptronic şanzımana eşli I6 motorundan 265 bg güç, 580 Nm tork elde ederek 100 km/s'e 5.5 saniyede ulaşabiliyor.

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2019 3 serisi resmen tanıtıldı! nin özellikleri nedir?
2019 BMW 3 serisi resmen tanıtıldı! Yeni BMW 3 serisinin özellikleri nedir?

Benzinli üniteler ise 320i ve 330i olarak duyuruldu. 184 bg gücündeki 320i, 300 Nm'lik maksimum torkunun yardımıyla 7.2 saniyede 100 km/s'i görürken 330i, aynı kombinasyondan 258 bg güç, 400 Nm tork ve 5.8 saniyelik 0-100 km/s ivmelenmesi elde edebiliyor.

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