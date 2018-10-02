2019 BMW 3 serisi resmen tanıtıldı! Yeni BMW 3 serisinin özellikleri nedir?

Dizel kanadında giriş basamağını dört silindirli (318d ve 320d/320d xDrive) motorlar oluştururken 330d'de silindir sayısı 6'ya çıkıyor. 150 bg güç, 320 Nm tork sunan 318d'de enjeksiyon basıncı 2200 bar iken 320d ikilisinde bu değer 2500 bar. Otomatik şanzımanı ile 8.5 saniyede 100 km/s hıza çıkan 318d'nin üstünde yer alan 320d ve 320d xDrive, 190 bg ve 400 Nm üreten motorları sayesinde sırasıyla 6.8 ve 6.9 saniyede üç haneli hız değerlerini görecek. 330d, kardeşleri gibi 8 ileri Steptronic şanzımana eşli I6 motorundan 265 bg güç, 580 Nm tork elde ederek 100 km/s'e 5.5 saniyede ulaşabiliyor.