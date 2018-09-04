2019 Fiat 500X'in özellikler nedir? Yeni Fiat 500X hakkında her şey

Adını 'Fabbrica Italiana Automobili Torino' kelimelerinin baş harflerinden alan İtalyan devi Fiat crossover modeli 500X' i yeniledi. Peki, 2019 Fiat 500X'in motor ve donanım özellikleri neler? İşte yeni Fiat 500X hakkında ayrıntılar... Son teknoloji bilgi-eğlence teknolojisi ile donatıldığı açıklanan 500X, İngiltere'de 15.550 Sterlin' den başlayan fiyatlar ile alıcı bulacak. Başlangıç seviyesinde Apple CarPlay ve Android Auto sistemlerini standart olarak veren Fiat 500X , 7 inçlik dokunmatik ekrana, Bluetooth, kısa mesaj okuyucu ve ses tanıma özelliklerine de sahip. Toplamda üç benzinli iki dizel motor seçeneği ile satışa sunulan Yeni 500X, ısıtmatlı direksiyon simidi, ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı silecekler gibi ek özelliklere de sahip. City Pack adı verilen bir paketinde ise elektrikli, katlanabilen ve ısıtmalı kapı aynaları ile park kamerası veriyor. FIAT 500 X'İN MOTOR SEÇENEKLERİ 1.6 E-Torq 110 HP, 1.4 MultiAir 140 HP 1.6 MultiJet 120 HP 1.4 MultiAir 170 HP AWD 2.0 MultiJet 140 HP AWD yer alıyor.