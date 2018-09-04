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500X'in özellikler nedir? 500X hakkında her şey

Adını "Fabbrica Italiana Automobili Torino" kelimelerinin baş harflerinden alan İtalyan devi crossover modeli 500X' i yeniledi.

Giriş Tarihi: 04.09.2018 12:21 Güncelleme Tarihi: 04.09.2018 12:28
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500X'in özellikler nedir? 500X hakkında her şey
2019 Fiat 500X'in özellikler nedir? Yeni Fiat 500X hakkında her şey

Peki, 500X'in motor ve donanım özellikleri neler? İşte 500X hakkında ayrıntılar...

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500X'in özellikler nedir? 500X hakkında her şey
2019 Fiat 500X'in özellikler nedir? Yeni Fiat 500X hakkında her şey

Son teknoloji bilgi-eğlence teknolojisi ile donatıldığı açıklanan 500X, İngiltere'de 15.550 Sterlin' den başlayan fiyatlar ile alıcı bulacak.

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500X'in özellikler nedir? 500X hakkında her şey
2019 Fiat 500X'in özellikler nedir? Yeni Fiat 500X hakkında her şey

Başlangıç seviyesinde Apple CarPlay ve Android Auto sistemlerini standart olarak veren 500X , 7 inçlik dokunmatik ekrana, Bluetooth, kısa mesaj okuyucu ve ses tanıma özelliklerine de sahip.

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500X'in özellikler nedir? 500X hakkında her şey
2019 Fiat 500X'in özellikler nedir? Yeni Fiat 500X hakkında her şey

Toplamda üç benzinli iki dizel motor seçeneği ile satışa sunulan Yeni 500X, ısıtmatlı direksiyon simidi, ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı silecekler gibi ek özelliklere de sahip.

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500X'in özellikler nedir? 500X hakkında her şey
2019 Fiat 500X'in özellikler nedir? Yeni Fiat 500X hakkında her şey

City Pack adı verilen bir paketinde ise elektrikli, katlanabilen ve ısıtmalı kapı aynaları ile park kamerası veriyor.

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500X'in özellikler nedir? 500X hakkında her şey
2019 Fiat 500X'in özellikler nedir? Yeni Fiat 500X hakkında her şey

FIAT 500 X'İN MOTOR SEÇENEKLERİ

1.6 E-Torq 110 HP,
1.4 MultiAir 140 HP
1.6 MultiJet 120 HP
1.4 MultiAir 170 HP AWD
2.0 MultiJet 140 HP AWD yer alıyor.

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500X'in özellikler nedir? 500X hakkında her şey
2019 Fiat 500X'in özellikler nedir? Yeni Fiat 500X hakkında her şey
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