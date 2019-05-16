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2020 serisi tanıtıldı! Yeni Audi A4 ailesinin özellikleri nedir?

, ailesinin versiyonunu geçtiğimiz sene makyaj operasyonundan geçirmişti. 2020 model yılına girdiğimiz şu dönemlerde ise aile yeniden operasyon masasına yatırıldı.

Giriş Tarihi: 16.05.2019 11:11 Güncelleme Tarihi: 16.05.2019 11:19
2020 Audi A4 serisi tanıtıldı! Yeni Audi A4 ailesinin özellikleri nedir?

Daha önce gördüğümüz casus fotoğraflar, uzun tavanlı versiyonlarının da makyajlama işleminden geçeceğini anlamamızı sağlamıştı. , 2019 model ailesinin örtüsünü kaldırarak bir süredir karanlıkta tuttuğu TDI dizelin de tanıtımını yaptı.

2020 Audi A4 serisi tanıtıldı! Yeni Audi A4 ailesinin özellikleri nedir?

İlk bakışta yeni ailesinin yüzünün değiştiği görülebiliyor. Asıl değişikliği ön farlarında yaşayan modeller, eski versiyonunda bulunan garip alt parçayı çıkarmış. Tek parça ızgarası yeniden tasarlanan ve uzatılan A4, daha dik ve oturaklı bir yapıya kavuşturulmuş. Aynı ön farlar gibi ufak değişiklikler yaşayan arka far takımına, egzoz çıkışlarındaki ve reflektörlerindeki değişimler eşlik ediyor.

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2020 Audi A4 serisi tanıtıldı! Yeni Audi A4 ailesinin özellikleri nedir?

Yenilenen ve 'e bu kez ve A4 da katılıyor. A4 Allroad, dış tasarımında değişiklikler yaşarken sürüş yüksekliğini de 3.5 santimetre yukarıya taşımış. Farklı donanım seçenekleri ile alınabilen araçların renk paletine Terra Gray de eklenmiş. Kabin içerisinde çok fazla değişiklik yaşamayan araçlar, güncellenmiş MMI teknolojisine kavuşturulmuşlar.

2020 Audi A4 serisi tanıtıldı! Yeni Audi A4 ailesinin özellikleri nedir?

ürün gamının uğrayacağı en büyük değişiklik ise elektrik gücü oluyor. pazarında 6 adet turboşarjlı motor seçeneği sunacak , 150 bg gücünden 354 bg gücüne uzayan bu opsiyonların üçünü 12 voltluk yarı hibrit sistemler ile eşleştirmiş. Audi yeni dizel motorlu 'ün yüksek paketlerini de 48 voltluk bir hibrit sistem ile destekleyecek. Bu sayede S4 0-100 km/sa hızlanmasını 4.7 saniyede tamamlayacak. Aracın azami hızı ise 250 km/sa olacak.

2020 Audi A4 serisi tanıtıldı! Yeni Audi A4 ailesinin özellikleri nedir?

'da satışa sunulan yeni ailesi elbette ülkemize de uğrayacak. Şimdilik standart A4'ün 35.900 €'ya satışa sunulduğunu belirtelim.

(Motor 1 TR)

2020 Audi A4 serisi tanıtıldı! Yeni Audi A4 ailesinin özellikleri nedir?
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2020 Audi A4 serisi tanıtıldı! Yeni Audi A4 ailesinin özellikleri nedir?
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