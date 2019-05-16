2020 Audi A4 serisi tanıtıldı! Yeni Audi A4 ailesinin özellikleri nedir?

Audi, A4 ailesinin Avrupa versiyonunu geçtiğimiz sene makyaj operasyonundan geçirmişti. 2020 model yılına girdiğimiz şu dönemlerde ise aile yeniden operasyon masasına yatırıldı. Daha önce gördüğümüz casus fotoğraflar, uzun tavanlı Avant versiyonlarının da makyajlama işleminden geçeceğini anlamamızı sağlamıştı. Audi, 2019 model A4 ailesinin örtüsünü kaldırarak bir süredir karanlıkta tuttuğu S4 TDI dizelin de tanıtımını yaptı. İlk bakışta yeni A4 ailesinin yüzünün değiştiği görülebiliyor. Asıl değişikliği ön farlarında yaşayan modeller, eski versiyonunda bulunan garip alt parçayı çıkarmış. Tek parça ızgarası yeniden tasarlanan ve uzatılan A4, daha dik ve oturaklı bir yapıya kavuşturulmuş. Aynı ön farlar gibi ufak değişiklikler yaşayan arka far takımına, egzoz çıkışlarındaki ve reflektörlerindeki değişimler eşlik ediyor. Yenilenen A4 ve S4'e bu kez Avant ve A4 Allroad da katılıyor. A4 Allroad, dış tasarımında değişiklikler yaşarken sürüş yüksekliğini de 3.5 santimetre yukarıya taşımış. Farklı donanım seçenekleri ile alınabilen araçların renk paletine Terra Gray de eklenmiş. Kabin içerisinde çok fazla değişiklik yaşamayan araçlar, güncellenmiş MMI teknolojisine kavuşturulmuşlar. A4 ürün gamının uğrayacağı en büyük değişiklik ise elektrik gücü oluyor. Avrupa pazarında 6 adet turboşarjlı motor seçeneği sunacak Audi, 150 bg gücünden 354 bg gücüne uzayan bu opsiyonların üçünü 12 voltluk yarı hibrit sistemler ile eşleştirmiş. Audi yeni dizel motorlu S4'ün yüksek paketlerini de 48 voltluk bir hibrit sistem ile destekleyecek. Bu sayede S4 0-100 km/sa hızlanmasını 4.7 saniyede tamamlayacak. Aracın azami hızı ise 250 km/sa olacak. Almanya'da satışa sunulan yeni A4 ailesi elbette ülkemize de uğrayacak. Şimdilik standart A4'ün 35.900 €'ya satışa sunulduğunu belirtelim. (Motor 1 TR)