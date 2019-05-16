2020 Audi A4 serisi tanıtıldı! Yeni Audi A4 ailesinin özellikleri nedir?

A4 ürün gamının uğrayacağı en büyük değişiklik ise elektrik gücü oluyor. Avrupa pazarında 6 adet turboşarjlı motor seçeneği sunacak Audi, 150 bg gücünden 354 bg gücüne uzayan bu opsiyonların üçünü 12 voltluk yarı hibrit sistemler ile eşleştirmiş. Audi yeni dizel motorlu S4'ün yüksek paketlerini de 48 voltluk bir hibrit sistem ile destekleyecek. Bu sayede S4 0-100 km/sa hızlanmasını 4.7 saniyede tamamlayacak. Aracın azami hızı ise 250 km/sa olacak.