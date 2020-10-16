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Haberler Galeri 2021 Honda Accord resmen tanıtıldı! İşte yeni Honda Accord hakkındaki tüm detaylar...

resmen tanıtıldı! İşte yeni Honda Accord hakkındaki tüm detaylar...

Honda'nın ismini bu aralar sıklıkla duyuyoruz. Bunun en büyük nedeni de yeni Civic hakkında çıkan sızıntılar. Geçtiğimiz günler içinde yeni nesil Honda Civic'in iç kısmına ve tasarımına ait patentler yayınlandı. Tabii ki Honda her zaman olduğu gibi patentler, casus fotoğraflar, dedikodular hakkında herhangi bir açıklama yapmıyor. Sessizlik politikasına aynen devam ediyor. Bununla birlikte Honda ABD'deki popüler sedan modeli Accord'u makyajladı. küçük kozmetik dokunuşlar ve yeni teknolojilerle gelirken gaz tepkisi ve fren sisteminde de iyileştirmeler yapıldı. İşte karşınızda 2021 Honda Accord!

Giriş Tarihi: 16.10.2020 16:41 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 16:43
2021 Honda Accord resmen tanıtıldı! İşte yeni Honda Accord hakkındaki tüm detaylar...

Japon otomotiv devi Honda, ABD'deki popüler sedan modeli Honda Accord'u 2021 model yılı için makyajladı. Manuel şanzımana hoşçakal diyen , tasarım ve teknoloji alanında bir dizi güncellemeyle geldi.

2021 Honda Accord resmen tanıtıldı! İşte yeni Honda Accord hakkındaki tüm detaylar...

'un kozmetik yenilikleri ön bölümde yoğunlaşıyor. Bu alanda öncekine göre daha geniş bir ızgara kullanılmış ve Honda Sensing özelliklerine yol gösteren radar ünitesinin ızgaraya daha iyi entegre edilmesi sağlanmış.

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2021 Honda Accord resmen tanıtıldı! İşte yeni Honda Accord hakkındaki tüm detaylar...

Sis lambaları da yenilenen 'da yolu daha uzun ve geniş biçimde aydınlatan yeni LED farlar kullanılmış. Bunun yanı sıra LX, EX-L ve Touring donanım seviyeleri yeni alaşım jantlara kavuşurken Sport, Sport Special Edition ve Touring donanım seviyelerinde tercih edilebilen Sonic Gray Pearl isimli gövde rengi de yelpazeye eklenmiş.

2021 Honda Accord resmen tanıtıldı! İşte yeni Honda Accord hakkındaki tüm detaylar...

'un iç mekanındaki yeniliklere baktığımızda Android Auto ve Apple CarPlay desteğine sahip 8 inç Display Audio bilgi-eğlence sisteminin tüm donanım seviyelerinde standart hale getirildiğini görüyoruz. Ayrıca, EX-L ve Touring donanım seviyelerinde kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı da mevcut.

2021 Honda Accord resmen tanıtıldı! İşte yeni Honda Accord hakkındaki tüm detaylar...

'un ön bölümündeki USB girişleri daha kolay erişim sağlamak adına yeniden konumlandırılmış. Ayrıca Sport ve üzeri donanım seviyelerinde arka yolcular için de USB girişleri eklenmiş. Güvenlik tarafındaysa yeni arka koltuk emniyet kemeri hatırlatıcısı ve arka koltukta çocuk veya evcil hayvan unutulmasına karşı arka koltuk uyarısı da tüm Accord'larda standart hale getirilmiş.

2021 Honda Accord resmen tanıtıldı! İşte yeni Honda Accord hakkındaki tüm detaylar...

Kaputun altındaki seçeneklere geçecek olursak, iki motorlu hibrit teknolojisindeki güncellemeler sayesinde Hybrid'in gaz tepkisi iyileştirilerek daha doğal bir hızlanma hissiyatı vermesi sağlanmış. Bunun yanı sıra, ECU'daki güncellemeler sayesinde 192 beygirlik 1.5 litre ve 252 beygirlik 2.0 litre turbo motorların gaz tepkisi de iyileştirilmiş. Ayrıca 1.5 litrelik motorun Idle Stop performansı geliştirilmiş, sürücü ayağını fren pedalından çektiğinde motorun daha hızlı çalışması sağlanmış.

2021 Honda Accord resmen tanıtıldı! İşte yeni Honda Accord hakkındaki tüm detaylar...

'da manuel şanzıman seçeneği yok. 1.5 litrelik motor sadece CVT şanzımanla, 2.0 litrelik seçenek ise 10 ileri otomatik şanzımanla tercih edilebiliyor. 2021 Honda Accord'un ABD'deki fiyatları vergiler hariç 24.770 dolardan başlayıp 36.240 dolara kadar çıkıyor. Honda Accord'un ülkemizde satışı bulunmuyor.

(Donanımhaber)

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