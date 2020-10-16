2021 Honda Accord resmen tanıtıldı! İşte yeni Honda Accord hakkındaki tüm detaylar...

2021 Honda Accord'un ön bölümündeki USB girişleri daha kolay erişim sağlamak adına yeniden konumlandırılmış. Ayrıca Sport ve üzeri donanım seviyelerinde arka yolcular için de USB girişleri eklenmiş. Güvenlik tarafındaysa yeni arka koltuk emniyet kemeri hatırlatıcısı ve arka koltukta çocuk veya evcil hayvan unutulmasına karşı arka koltuk uyarısı da tüm Accord'larda standart hale getirilmiş.