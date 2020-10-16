2021 Honda Accord resmen tanıtıldı! İşte yeni Honda Accord hakkındaki tüm detaylar...

Kaputun altındaki seçeneklere geçecek olursak, iki motorlu hibrit teknolojisindeki güncellemeler sayesinde 2021 Honda Accord Hybrid'in gaz tepkisi iyileştirilerek daha doğal bir hızlanma hissiyatı vermesi sağlanmış. Bunun yanı sıra, ECU'daki güncellemeler sayesinde 192 beygirlik 1.5 litre ve 252 beygirlik 2.0 litre turbo motorların gaz tepkisi de iyileştirilmiş. Ayrıca 1.5 litrelik motorun Idle Stop performansı geliştirilmiş, sürücü ayağını fren pedalından çektiğinde motorun daha hızlı çalışması sağlanmış.