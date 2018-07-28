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44 yıl sonra garajdan çıktı! İşte son hali

Eski bir garajda unutulan 1961 model C1 tam 44 yıl sonra fark edilince bakın ne oldu.

Giriş Tarihi: 28.07.2018 15:04 Güncelleme Tarihi: 28.07.2018 15:15
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44 yıl sonra garajdan çıktı! İşte son hali
44 yıl sonra garajdan çıktı! İşte son hali

Kilometresi 150 binde olan aracın şu an ise çok büyük paralar karşılığında satılması düşünülüyor.

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44 yıl sonra garajdan çıktı! İşte son hali
44 yıl sonra garajdan çıktı! İşte son hali

İşte o aracın şaşıracağınız son hali...

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44 yıl sonra garajdan çıktı! İşte son hali
44 yıl sonra garajdan çıktı! İşte son hali
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44 yıl sonra garajdan çıktı! İşte son hali
44 yıl sonra garajdan çıktı! İşte son hali
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44 yıl sonra garajdan çıktı! İşte son hali
44 yıl sonra garajdan çıktı! İşte son hali
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44 yıl sonra garajdan çıktı! İşte son hali
44 yıl sonra garajdan çıktı! İşte son hali
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44 yıl sonra garajdan çıktı! İşte son hali
44 yıl sonra garajdan çıktı! İşte son hali
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