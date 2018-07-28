44 yıl sonra garajdan çıktı! İşte son hali
Eski bir garajda unutulan 1961 model Chevrolet Corvette C1 tam 44 yıl sonra fark edilince bakın ne oldu.
Giriş Tarihi: 28.07.2018
15:04
Güncelleme Tarihi: 28.07.2018
15:15
44 yıl sonra garajdan çıktı! İşte son hali
44 yıl sonra garajdan çıktı! İşte son hali
44 yıl sonra garajdan çıktı! İşte son hali
44 yıl sonra garajdan çıktı! İşte son hali
44 yıl sonra garajdan çıktı! İşte son hali
44 yıl sonra garajdan çıktı! İşte son hali
44 yıl sonra garajdan çıktı! İşte son hali