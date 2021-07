Araç alacaklar dikkat! İşte iç mekanı en iyi ve en konforlu olan arabalar

Bir aracın iç kısmı her markanın her modeline göre değişiyor. Kabin tasarımı ve kullanılan malzeme açısından önemli ölçüde farklılıklar oluyor. USA News yaptığı araştırmalarla dünyanın en iyi iç mekana sahip otomobillerini puanlayarak sıraladı. Her markanın genel derecelendirmesini belirlemek için, serilerindeki her modele verilen puanların ortalamasını alındı.