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Haberler Galeri Araç alacaklar dikkat! İşte iç mekanı en iyi ve en konforlu olan arabalar
Giriş Tarihi: 08.07.2021 11:20 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021 11:28

Araç alacaklar dikkat! İşte iç mekanı en iyi ve en konforlu olan arabalar

Araç sahibi olmak isteyen kişiler, aradıkları modellerde birçok noktaya dikkat eder. Motor gücü, yakıt tüketimi, tasarımı, servis ağı, kaportası vs... her şey bu kriterler içinde bulunur. Ancak önemli bir noktada daha vardır, yani iç mekan. Bir aracın sunduğu özellikler ne kadar iyi olursa olsun, eğer iç mekanı iyi ve rahat değilse, eski bir durum olur. Özellikle de arabasında fazla vakit harcayan, uzun yolculuklar yapan insanlar için iç kalite önemlidir. İşte en iyi ve en konforlu iç mekana sahip otomobil modelleri...

Araç alacaklar dikkat! İşte iç mekanı en iyi ve en konforlu olan arabalar

Bir aracın iç kısmı her markanın her modeline göre değişiyor. Kabin tasarımı ve kullanılan malzeme açısından önemli ölçüde farklılıklar oluyor. USA News yaptığı araştırmalarla dünyanın en iyi iç mekana sahip otomobillerini puanlayarak sıraladı. Her markanın genel derecelendirmesini belirlemek için, serilerindeki her modele verilen puanların ortalamasını alındı.

Araç alacaklar dikkat! İşte iç mekanı en iyi ve en konforlu olan arabalar

SUBARU

Ortalama İç Skor: 7.17 / 10

Subaru daha yumuşak, daha sofistike bir görünüm benimsemeye başladı.

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Araç alacaklar dikkat! İşte iç mekanı en iyi ve en konforlu olan arabalar

Bu dönüşümün büyük bir kısmı, markanın araçlarının iç mekanlarını yenilemesini içeriyor.

Araç alacaklar dikkat! İşte iç mekanı en iyi ve en konforlu olan arabalar

Isıtmalı koltuklar, ayarlanabilir koltuk başlıkları, merkezi kilit, ekran, kamera, Apple CarPlay / Android Auto ve daha birçok özellik modelleri cazip kılıyor.

Araç alacaklar dikkat! İşte iç mekanı en iyi ve en konforlu olan arabalar

GMC

Ortalama İç Skor: 7.22 / 10

Kaliteli kamyonetlerle tanınan GMC, portföyündeki kabin deneyimini geliştirmek için adımlar attı.

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