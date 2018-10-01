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lardaki leri ve anlamları! Bakın hangi sı ne anlama geliyor...

larda hem arıza hem de bilgilendirme amacıyla birçok sı bulunuyor. Bu lambaların ne anlama geldiğini bilmeniz oldukça önemli.

Giriş Tarihi: 01.10.2018 10:36 Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 10:48
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lardaki leri ve anlamları! Bakın hangi sı ne anlama geliyor...
Araçlardaki gösterge paneli işaretleri ve anlamları! Bakın hangi ikaz lambası ne anlama geliyor...

Bu lambalar, kendilerine görev sırası geldiği zaman yanıyor, ancak ne anlama geldiğini bilmeniz gerekli müdahale için gerekli.

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lardaki leri ve anlamları! Bakın hangi sı ne anlama geliyor...
Araçlardaki gösterge paneli işaretleri ve anlamları! Bakın hangi ikaz lambası ne anlama geliyor...

1. ÖN SİS FARLARINIZ AÇIK KALDIĞINDA EKRANDA YANAN UYARI IŞIĞIDIR

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lardaki leri ve anlamları! Bakın hangi sı ne anlama geliyor...
Araçlardaki gösterge paneli işaretleri ve anlamları! Bakın hangi ikaz lambası ne anlama geliyor...

2. DİREKSİYON SİSTEMİNDE VAR OLAN BİR ARIZANIN UYARISI ANLAMINA GELMEKTEDİR

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lardaki leri ve anlamları! Bakın hangi sı ne anlama geliyor...
Araçlardaki gösterge paneli işaretleri ve anlamları! Bakın hangi ikaz lambası ne anlama geliyor...

3. ARKA SİS FARLARININ AÇIK KALDIĞI ANLAMINA GELMEKTEDİR

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lardaki leri ve anlamları! Bakın hangi sı ne anlama geliyor...
Araçlardaki gösterge paneli işaretleri ve anlamları! Bakın hangi ikaz lambası ne anlama geliyor...

4. CAM SUYU VEYA SIVISININ DÜŞÜK OLDUĞU ANLAMINA GELMEKTEDİR

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lardaki leri ve anlamları! Bakın hangi sı ne anlama geliyor...
Araçlardaki gösterge paneli işaretleri ve anlamları! Bakın hangi ikaz lambası ne anlama geliyor...

5. FREN BALATALARINIZIN AŞINMIŞ VE ÖMRÜNÜ TAMAMLAMAK ÜZERE OLDUĞU ANLAMINA GELMEKTEDİR

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lardaki leri ve anlamları! Bakın hangi sı ne anlama geliyor...
Araçlardaki gösterge paneli işaretleri ve anlamları! Bakın hangi ikaz lambası ne anlama geliyor...

6. HIZ SABİTLEYİCİ (CRUİSE CONTROL) SİSTEMİNİN AKTİF DURUMDA OLDUĞU ANLAMINA GELMEKTEDİR

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