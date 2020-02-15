Az yakan arabalar 2020 listesi belli oldu! Bu araçlar yakıtı adeta kokluyor
Az yakan arabalar 2020 listesi belli oldu! Bu araçlar yakıtı adeta kokluyor
2020'nin az yakan araba modelleri belli oldu. Araç satın alırken kaportası, rengi, iç mekanı, ekstra özellikleri, mekanik durumu, motoru vs... birçok noktaya dikkat edilir. Ancak söz konusu kriterler arasında belki de en başta yer alan çok önemli bir konu var. Yani aracın yakıt tüketiminden bahsediyoruz. Bir otomobilin ne kadar yakıt harcadığı, araç satın almak isteyenlerin en çok ilgilendiği kriterlerin başında geliyor. Vatandaşlar en az yakan arabalar hangileri, hangi otomobilin yakıt tüketimi düşük gibi soruları internetten araştırıyor. İşte 2020'nin az yakan otomobil modelleri...
Giriş Tarihi: 15.02.2020
11:41
Güncelleme Tarihi: 15.02.2020
11:42
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