Giriş Tarihi: 04.07.2021 15:34 Güncelleme Tarihi: 04.07.2021 15:37

Bu arabaların fişleri resmen çekildi! Mercedes, BMW, Ford, Chevrolet ve diğer üreticiler karar verdi!

Otomotiv dünyasında gelecek elektrikli araçlardan oluşuyor. Elektrikli araç pazarı pandemiye rağmen yükselişini durmadan sürdürüyor. Markalar da gelecek planlarını bu modeller üstüne yaptı. Birçok üretici gelecekte sadece elektrikli araç markası olacak. Fosil yakıtlı araçların üretimi kademeli bir şekilde sonlandırılırken yerlerini ise elektrikli araçlar alacak. Markaların elektrikli araçlarla ilgili gelecek planları ve piyasaya sürmeye hazırlandıkları yeni otomobillerle birlikte bazı eski modellerin de üretimi sonlandırıldı. Sözünü ettiğimiz eski araçlar artık tarihe karışıyor diyebiliriz. Peki 2021'de üretimi sonlandırılan araçlar nedir? Hangi otomobil modeleri için bu karar alındı? İşte konuyla ilgili tüm detaylar...