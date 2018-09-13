Bugatti Divo kazasının perde arkası ortaya çıktı!

Son günlerde sosyal medyada kaza yapmış Bugatti Divo fotoğrafı dolanıyor. Birçok kişi bu fotoğrafı paylaştı. Fakat kazanın arkasındaki gerçek de ortaya çıktı! Sahte haberler sosyal medyada hızlıca yayılıyor ki, bunun daha önce birçok örneğini görmüştük. Bugatti'nin son şaheseri Divo modeli de sahte haber kurbanı oldu. Geçtiğimiz günlerde kaza yapmış Divo fotoğrafı sosyal ağlarda oldukça ilgi gördü. Görselde görüldüğü gibi kaza yapan Divo, bir taşıyıcı üstünde başka yere götürülürken görülüyor. Ancak işin gerçeği farklı. Aslında ortada kaza yapmış Divo yok. Görsel ise Yasid Design isimli konsept çalışmalar yapan bir tasarımcıya ait. Yasid söz konusu görseli sadece eğlence amacıyla yaptığını belirtti. BUGATTI DIVO'NUN ÖZELLİKLERİ NEDİR? Bugatti Divo hiper otomobil, Chiron ile kıyaslandığında 34 kilogram daha hafif ve 90 kilogram daha fazla bastırma kuvvetine sahip. Otomobilin elektronik olarak sınırlandırılmış en yüksek hızı ise saatte 380 kilometre. Aracın Chiron'a göre Nardo pistinde 8 saniye daha hızlı olduğunun da altını çizmek gerek. Ayrıca, Chiron ve Divo aynı 8.0 litre W16 motoru paylaşıyor.