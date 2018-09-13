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sının perde arkası ortaya çıktı!

Son günlerde sosyal medyada yapmış fotoğrafı dolanıyor. Birçok kişi bu fotoğrafı paylaştı. Fakat kazanın arkasındaki gerçek de ortaya çıktı!

Giriş Tarihi: 13.09.2018 17:09 Güncelleme Tarihi: 13.09.2018 17:16
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sının perde arkası ortaya çıktı!
Bugatti Divo kazasının perde arkası ortaya çıktı!

Sahte haberler sosyal medyada hızlıca yayılıyor ki, bunun daha önce birçok örneğini görmüştük. 'nin son şaheseri Divo modeli de sahte haber kurbanı oldu.

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sının perde arkası ortaya çıktı!
Bugatti Divo kazasının perde arkası ortaya çıktı!

Geçtiğimiz günlerde yapmış Divo fotoğrafı sosyal ağlarda oldukça ilgi gördü. Görselde görüldüğü gibi kaza yapan Divo, bir taşıyıcı üstünde başka yere götürülürken görülüyor.

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sının perde arkası ortaya çıktı!
Bugatti Divo kazasının perde arkası ortaya çıktı!

Ancak işin gerçeği farklı. Aslında ortada yapmış Divo yok. Görsel ise Yasid Design isimli konsept çalışmalar yapan bir tasarımcıya ait.

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sının perde arkası ortaya çıktı!
Bugatti Divo kazasının perde arkası ortaya çıktı!

Yasid söz konusu görseli sadece eğlence amacıyla yaptığını belirtti.

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sının perde arkası ortaya çıktı!
Bugatti Divo kazasının perde arkası ortaya çıktı!

BUGATTI DIVO'NUN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

hiper otomobil, Chiron ile kıyaslandığında 34 kilogram daha hafif ve 90 kilogram daha fazla bastırma kuvvetine sahip.

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sının perde arkası ortaya çıktı!
Bugatti Divo kazasının perde arkası ortaya çıktı!

Otomobilin elektronik olarak sınırlandırılmış en yüksek hızı ise saatte 380 kilometre.

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sının perde arkası ortaya çıktı!
Bugatti Divo kazasının perde arkası ortaya çıktı!

Aracın Chiron'a göre Nardo pistinde 8 saniye daha hızlı olduğunun da altını çizmek gerek. Ayrıca, Chiron ve Divo aynı 8.0 litre W16 motoru paylaşıyor.

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