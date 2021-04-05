Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Cupra Formentor'un Türkiye fiyatı ve özellikleri nedir?
Giriş Tarihi: 05.04.2021 09:27 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 09:34

'un fiyatı ve özellikleri nedir?

Cupra veya eski adıyla , 1985 otomotiv devi tarafından kuruldu. Yani 'ın yan kuruluşu. Cupra en başta motor sporlarına odaklanan bir isimdi. Fakat aradan geçen yıllar içinde Cupra için işler değişti ve Seat, Cupra'yı bağımsız bir marka haline getirdi. Sonunda Cupra, 'ye giriş yaptı. Türkiye'de satışa sunulan ilk model oldu. Peki Cupra Formentor'un fiyatı ne kadar, özellikleri nedir? Neler sunuyor?

Cupra Formentor'un Türkiye fiyatı ve özellikleri nedir?

İsmini İspanya'nın Mayorka adasındaki sarp kayalıklardan oluşan Formentor burnundan alan model, sadece Cupra markasına özel olarak geliştirilen ilk model. 4.446 mm uzunluğu, 1.839 mm genişliği ve 1.520 mm yüksekliğiyle araç içinde tüm yolcular için yeterli yükseklik sağlarken 2.679 mm'lik dingil mesafesi arka koltuktaki yolcular için geniş bacak mesafesi bırakıyor. 450 litreye varan (4Drive versiyonu için 420 litre, eHybrid versiyonlar için 345 litre) bagaj kapasitesine sahip.

Cupra Formentor'un Türkiye fiyatı ve özellikleri nedir?

Full LED mercekli ön farlarla dikkat çeken model yuvarlak şekilli sis farları ile faklı bir duruş sergiliyor. Hem şık, hem güçlü tasarım, dinamik LED arka sinyal lambalarıyla sürdürülüyor. Araca görsel bir genişlik kazandıran ve modern bir görünüm oluşturmakla kalmayıp, aracın dikkat çekmesine yardımcı olan uçtan uca uzanan "Infinite LED" arka farlar ile güçlü tasarım tamamlanıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Cupra Formentor'un Türkiye fiyatı ve özellikleri nedir?

10,25" Dijital gösterge panelinden ihtiyaç olunan tüm bilgilere kolaylıkla erişilebiliyor. Cupra modelleri için özel olarak geliştirilen spor görünüm, sürücünün hız ve devirleri daha net bir şekilde görmesine olanak tanıyor. 'da standart olarak sunulan geniş 12" multimedya ekranı ilk bakışta göze çarpıyor. Ayrıca müşterilerin iletişimde kalmasını ve dijital hayatlarını araca kolaylıkla taşıyabilmesini sağlayan Full Link teknolojisi de standart olarak Formentor'da yer alıyor.

Cupra Formentor'un Türkiye fiyatı ve özellikleri nedir?

Son olarak , standart olarak (eHybrid harici) sunulan BeatsAudio ses sistemi var. Bu ses sistemi, 350W güce sahip amfi, üstün kaliteli 10 hoparlör ve bagajda bulunan bir subwooferdan oluşuyor.

Cupra Formentor'un Türkiye fiyatı ve özellikleri nedir?

Ön bölge asistanı, acil durum çağrı sistemi (e-call), orta bölümde bulunan merkezi hava yastığı dahil toplam 7 hava yastığının yanı sıra, şerit takip asistanı, adaptif hız sabitleyici, kör nokta tespit sistemi, yarı otonom seyahat asistani gibi özellikleri ile segmentinin en güvenli otomobillerinden biri olan Formentor Euro NCAP'in zorlu güvenlik testlerinden de 5 yıldız alarak geçmeyi başardı. Test sonuçlarına göre, yetişkin, yolcu ve yaya koruma olmak üzere her kategoride yüksek notlar alarak segmentinin en güvenli araçlarından biri olduğunu kanıtladı.

SON DAKİKA