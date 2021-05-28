Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Dünyanın en pahalı otomobili Rolls-Royce Boat Tail tanıtıldı! Fiyatını duyanların dudakları uçukladı!
Giriş Tarihi: 28.05.2021 16:02 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 16:05

Dünyanın en pahalı otomobili Rolls-Royce Boat Tail tanıtıldı! Fiyatını duyanların dudakları uçukladı!

Lüks araçlar denilince akla gelen ilk isim Rolls-Royce olur. Ünlü marka şimdiye kadar dikkat çekici, pahalı araçlara imza attı. merkezli üretici yeni bombasını Rolls-Royce Boat Tail modelini tanıttı. Ultra konfor sunduğunun altı çizilen araç fiyatıyla dünyanın en pahalı aracı olmayı başardı. Peki Rolls-Royce Boat Tail modelinin özellikleri nedir? Fiyatı ne kadar?

Dünyanın en pahalı otomobili Rolls-Royce Boat Tail tanıtıldı! Fiyatını duyanların dudakları uçukladı!

Lüks araçlarıyla isminden sıklıkla bahsettiren Rolls-Royce, Boat Tail olarak isimlendirilen yeni otomobilini resmen tanıttı. Şirket yaptığı açıklamada, Boat Tail modelinin araç sahiplerine ultra konfor sunduğunu ve özel bir araç olduğunu söyledi.

Dünyanın en pahalı otomobili Rolls-Royce Boat Tail tanıtıldı! Fiyatını duyanların dudakları uçukladı!

Yeni Rolls-Royce Boat Tail, dünyanın en pahalı otomobili olarak karşımıza çıkıyor. Zira Rolls-Royce, söz konusu aracın fiyatını tam tamına 38 milyon dolar olarak açıkladı ki bu, bir önceki dünyanın en pahalı otomobili olan 16 milyon dolarlık Sweptail'in Boat Tail'in yarısı kadar bile etmediği anlamına geliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünyanın en pahalı otomobili Rolls-Royce Boat Tail tanıtıldı! Fiyatını duyanların dudakları uçukladı!

Yalnızca üç adet üretilen otomobil, sahiplerinin isteği doğrultusunda özelleştirilmiş durumda. Araç aslen bir Rolls-Royce Phantom'u referans alıyor olsa da şirketin açıklamalarına göre aracın kaportası dahil elle şekillendirilmiş durumda.

Dünyanın en pahalı otomobili Rolls-Royce Boat Tail tanıtıldı! Fiyatını duyanların dudakları uçukladı!

Rolls-Royce Boat Tail'in tartışmasız en ilginç özelliği, bagaj kapağının altında bulunan iki adet mini buzdolabı, özel bir çatal bıçak takımı, karbon fiberden üretilen katlanabilir tabureler ve aracın üstüne sabitlenebilen şemsiye.

Dünyanın en pahalı otomobili Rolls-Royce Boat Tail tanıtıldı! Fiyatını duyanların dudakları uçukladı!

En sıra dışı özelliği daima piknik yapmaya hazır bir otomobil olması olan Rolls-Royce Boat Tail'da 570 beygirlik bir 6.75 litre çift turbo V12 motora sahip.

SON DAKİKA