Dünyanın en pahalı otomobili Rolls-Royce Boat Tail tanıtıldı! Fiyatını duyanların dudakları uçukladı!

Yeni Rolls-Royce Boat Tail, dünyanın en pahalı otomobili olarak karşımıza çıkıyor. Zira Rolls-Royce, söz konusu aracın fiyatını tam tamına 38 milyon dolar olarak açıkladı ki bu, bir önceki dünyanın en pahalı otomobili olan 16 milyon dolarlık Sweptail'in Boat Tail'in yarısı kadar bile etmediği anlamına geliyor.