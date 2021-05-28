Giriş Tarihi: 28.05.2021 16:02Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 16:05
Dünyanın en pahalı otomobili Rolls-Royce Boat Tail tanıtıldı! Fiyatını duyanların dudakları uçukladı!
Lüks araçlar denilince akla gelen ilk isim Rolls-Royce olur. Ünlü marka şimdiye kadar dikkat çekici, pahalı araçlara imza attı. İngiltere merkezli üretici yeni bombasını Rolls-Royce Boat Tail modelini tanıttı. Ultra konfor sunduğunun altı çizilen araç fiyatıyla dünyanın en pahalı aracı olmayı başardı. Peki Rolls-Royce Boat Tail modelinin özellikleri nedir? Fiyatı ne kadar?