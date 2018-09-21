En az yakan araçlar! Bakın hangi modeller var...

Otomobil alırken en önemli kriterlerden biri de muhakkak yakıt tüketimidir. Gelişen teknolojiyle birlikte araçların motorları da gelişti, yakıt tüketimleri de azaldı. İşte en az yakan otomobiller... İşte o otomobiller... 60. Citroen C3 1.6 Picasso EHDI 92HP Yakıt tipi: Dizel Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4.8 litre 59. Toyota Prius 1.8 CVT 99HP Yakıt tipi: Benzin Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4 litre 58. Fiat Punto 1.3 Multijet 95HP Yakıt tipi: Dizel Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4.7 litre 57. Chevrolet Aveo 1.3 95HP Yakıt tipi: Dizel Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4.7 litre 56. Seat Leon 1.6 SC TDI 95HP Yakıt tipi: Dizel Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4.7 litre 55. BMW 1 116D Yakıt tipi: Dizel Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4.7 litre