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En az yakan araçlar! Bakın hangi modeller var...

alırken en önemli kriterlerden biri de muhakkak tüketimidir. Gelişen teknolojiyle birlikte araçların motorları da gelişti, yakıt tüketimleri de azaldı. İşte en az yakan otomobiller...

Giriş Tarihi: 21.09.2018 16:54 Güncelleme Tarihi: 21.09.2018 17:08
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En az yakan araçlar! Bakın hangi modeller var...
En az yakan araçlar! Bakın hangi modeller var...

İşte o ler...

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En az yakan araçlar! Bakın hangi modeller var...
En az yakan araçlar! Bakın hangi modeller var...

60. Citroen C3 1.6 Picasso EHDI 92HP

tipi:
Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4.8 litre

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En az yakan araçlar! Bakın hangi modeller var...
En az yakan araçlar! Bakın hangi modeller var...

59. Toyota Prius 1.8 CVT 99HP

tipi:
Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4 litre

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En az yakan araçlar! Bakın hangi modeller var...
En az yakan araçlar! Bakın hangi modeller var...

58. Fiat Punto 1.3 Multijet 95HP

tipi:
Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4.7 litre

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En az yakan araçlar! Bakın hangi modeller var...
En az yakan araçlar! Bakın hangi modeller var...

57. 1.3 95HP

tipi:
Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4.7 litre

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En az yakan araçlar! Bakın hangi modeller var...
En az yakan araçlar! Bakın hangi modeller var...

56. 1.6 SC 95HP

tipi:
Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4.7 litre

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En az yakan araçlar! Bakın hangi modeller var...
En az yakan araçlar! Bakın hangi modeller var...

55. BMW 1 116D

tipi:
Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4.7 litre

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