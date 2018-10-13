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En az yakan lar hangisi? i düşük olan ler

Teknoloji gün geçtikçe biraz daha gelişiyor ve bu durum farklı alanları da etkiliyor. Otomotiv devleri de teknolojiyi arkasına alarak, larda kullandığı motorları geliştirdi. Eskisine göre daha az yakan modellerini çıkarmaya başladı. Tabii ki bir de en önemli kriterlerden biri de idir. Araç alırken "az tüketimi" göz önünde bulundurulan noktalardan biridir. Bu listede en az yakan arabalar bulunuyor.

Giriş Tarihi: 13.10.2018 16:37 Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 17:01
En az yakan araçlar hangisi? Yakıt tüketimi düşük olan otomobiller

Bakın hangi modelleri listede yer alıyor...

En az yakan araçlar hangisi? Yakıt tüketimi düşük olan otomobiller

60. Citroen C3 1.6 Picasso EHDI 92HP

tipi:
Ortalama i(100km): 4.8 litre

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En az yakan araçlar hangisi? Yakıt tüketimi düşük olan otomobiller

59. Toyota Prius 1.8 CVT 99HP

tipi:
Ortalama i(100km): 4 litre

En az yakan araçlar hangisi? Yakıt tüketimi düşük olan otomobiller

58. Fiat Punto 1.3 Multijet 95HP

tipi:
Ortalama i(100km): 4.7 litre

En az yakan araçlar hangisi? Yakıt tüketimi düşük olan otomobiller

57. Chevrolet Aveo 1.3 95HP

tipi:
Ortalama i(100km): 4.7 litre

En az yakan araçlar hangisi? Yakıt tüketimi düşük olan otomobiller

56. Seat Leon 1.6 SC TDI 95HP

tipi:
Ortalama i(100km): 4.7 litre

En az yakan araçlar hangisi? Yakıt tüketimi düşük olan otomobiller

55. BMW 1 116D

tipi:
Ortalama i(100km): 4.7 litre

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