En az yakan araçlar hangisi? Yakıt tüketimi düşük olan otomobiller

Teknoloji gün geçtikçe biraz daha gelişiyor ve bu durum farklı alanları da etkiliyor. Otomotiv devleri de teknolojiyi arkasına alarak, araçlarda kullandığı motorları geliştirdi. Eskisine göre daha az yakan araba modellerini çıkarmaya başladı. Tabii ki bir otomobilde en önemli kriterlerden biri de yakıt tüketimidir. Araç alırken "az yakıt tüketimi" göz önünde bulundurulan noktalardan biridir. Bu listede en az yakan arabalar bulunuyor.
Giriş Tarihi: 13.10.2018 16:37 Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 17:01