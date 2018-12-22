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  • En az yakan dizel ve benzinli arabalar! Hangi araç bakın ne kadar yakıyor...

En az yakan ve benzinli arabalar! Hangi araç bakın ne kadar yakıyor...

Bir araba satın alırken yetkili servisinden, yedek parçasına, motorundan rengine ve daha birçok noktaya kadar dikkat ediliyor. Ama çok çok önemli bir konu daha var! Bir arabanın ne kadar yakıt harcadığı araç satın almak isteyenlerin en çok ilgilendiği kriterlerin başında geliyor.

Eski model araçlar daha çok yakıt tüketiyordu, ancak teknolojinin gelişmesi ve üreticilerinin teknolojiyi araçlarına entegre etmesiyle birlikte yakıt tüketimi düşürüldü.

İşte en az yakan ve benzinli arabalar listesi. Bakın hangi model ne kadar yakıt tüketiyor...

Giriş Tarihi: 22.12.2018 11:40 Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 12:13
En az yakan dizel ve benzinli arabalar! Hangi araç bakın ne kadar yakıyor...

İşte o modeller...

En az yakan dizel ve benzinli arabalar! Hangi araç bakın ne kadar yakıyor...

Citroen C3 1.6 Picasso EHDI 92HP

Yakıt tipi:
Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4.8 litre

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En az yakan dizel ve benzinli arabalar! Hangi araç bakın ne kadar yakıyor...

Toyota Prius 1.8 CVT 99HP

Yakıt tipi:
Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4 litre

En az yakan dizel ve benzinli arabalar! Hangi araç bakın ne kadar yakıyor...

Fiat Punto 1.3 Multijet 95HP

Yakıt tipi:
Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4.7 litre

En az yakan dizel ve benzinli arabalar! Hangi araç bakın ne kadar yakıyor...

1.3 95HP

Yakıt tipi:
Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4.7 litre

En az yakan dizel ve benzinli arabalar! Hangi araç bakın ne kadar yakıyor...

1.6 SC 95HP

Yakıt tipi:
Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4.7 litre

En az yakan dizel ve benzinli arabalar! Hangi araç bakın ne kadar yakıyor...

BMW 1 116D

Yakıt tipi:
Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4.7 litre

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