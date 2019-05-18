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En ucuz arabalar! 30 - 50 bin TL altı modelleri

Milyonlarca sürücünün gözü bu listede. arabalara göz koyan sürücüler, piyasasını yakından takip ediyor. Vatandaşlar bütçelerini sarsmayacak ikinci el ucuz modellerini merak ediyor. Bayram öncesinde hareketlenen ikinci el piyasasında en çok tercih edilen otomobiller 30 - 50 bin lira arasında değişiyor. 30 bin ile 50 bin altı ikinci el araba modelleri hangileri? İkinci el araba alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Tüm detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 18.05.2019 15:32 Güncelleme Tarihi: 18.05.2019 15:49
En ucuz ikinci el arabalar! 30 - 50 bin TL altı otomobil modelleri

Yaz mevsimiyle birlikte piyasasında hareketlenme başladı. Arabasıyla tatile, memleketine veya başka yerlere gitmek isteyen birçok insan var. Vatandaşlar ucuz ve bütçelerini sarsmayacak arabalara bakıyor. Biz de sizler için ucuz olan ikinci el modellerini derledik. Bununla birlikte ikinci el araba alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini de detaylı şekilde anlattık. İşte 30 - 50 bin TL altında satılan ikinci el arabalar ve sahibinden satılık olan araçlar...

En ucuz ikinci el arabalar! 30 - 50 bin TL altı otomobil modelleri

Passat 2000 model

Volkswagen Golf 1999 model

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En ucuz ikinci el arabalar! 30 - 50 bin TL altı otomobil modelleri

Citroen C3 2005 model

En ucuz ikinci el arabalar! 30 - 50 bin TL altı otomobil modelleri

Toyota Corolla 2001 model

En ucuz ikinci el arabalar! 30 - 50 bin TL altı otomobil modelleri

Fiat Punto 2011 model

Fiat Albea 2008 model

Fiat Linea 2011 model

En ucuz ikinci el arabalar! 30 - 50 bin TL altı otomobil modelleri

BMW 3.20 1994 model

En ucuz ikinci el arabalar! 30 - 50 bin TL altı otomobil modelleri

Audi A3 2001 model

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