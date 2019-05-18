En ucuz ikinci el arabalar! 30 - 50 bin TL altı otomobil modelleri

Yaz mevsimiyle birlikte ikinci el araba piyasasında hareketlenme başladı. Arabasıyla tatile, memleketine veya başka yerlere gitmek isteyen birçok insan var. Vatandaşlar ucuz ve bütçelerini sarsmayacak arabalara bakıyor. Biz de sizler için ucuz olan ikinci el otomobil modellerini derledik. Bununla birlikte ikinci el araba alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini de detaylı şekilde anlattık. İşte 30 - 50 bin TL altında satılan ikinci el arabalar ve sahibinden satılık olan araçlar...