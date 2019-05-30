Ferrari SF90 Stradale sonunda tanıtıldı! İlklere imza atan Ferrari SF90 Stradale neler sunuyor? İşte özellikleri...

Ferrari, ilk plug-in hibrit modeli SF90 Stradale'nin örtülerini nihayet kaldırdı. 1000 bg güç ile gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari unvanını kazanan Stradale, bir V12'den değil; V8 motordan besleniyor. Scuderia Ferrari'nin 90'ıncı yılına gönderme yapan SF90 Stradale turbo V8 ve üç elektrik motor düzeninden besleniyor. Marka tarihinin en güçlü sekiz silindirli motoru 780 bg üretirken, elektrik gücü arada kalan 220 bg'i tamamlıyor. Formula 1 otomobillerinde kullanılan MGU-K (Motor Jeneratör Ünitesi - Kinetik) V8 ile yeni 8 ileri çift kavramalı şanzıman arasına konumlanmış ve V8 ile birlikte arka aksa güç sağlıyor. Diğer iki elektrik motoru ise ön aksa hareket veriyor Anlayacağınız SF90 Stradale, hibrit düzenin yanı sıra dört çeker olmasıyla da bir ilki temsil ediyor. Bu sayede ivmelenme performansı oldukça güçlü tutulmuş: 0-100 km/s 2.5; 0-200 km/s 6.7 saniye sürüyor. Maksimum sürat değeri ise 340 km/s. Elektrik tahrikli ön aksta RAC-e adı verilen bir çeşit tork yönlendirme özelliğine sahip. İki elektrik motoru, viraj içinde ihtiyaç olan lastiğe gerekli gücü aktarabilecek. Hibrit teknoloji ağırlığı ciddi şekilde arttırıyor hâliyle. Bunu kompanse etmek için şasi ve karoser tasarruf etmek adına daha hafif malzemelerle donatılmış. Yüksek güçlü motor ise daha fazla ısı atımı ihtiyacı doğuruyor. Ferrari, bu yüzden gövdede bolca ısı çıkışı sağlayabilecek yarığa yer vermiş. Aerodinamik alanda da ciddi atılımlar söz konusu. Yeni Gurney kapakçığı, aktif arka aero gibi detaylar sayesinde yüksek hızlarda sürüklenme düşürülürken; viraj alma ve frenleme esnasında downforce'u arttırılmış. Sürüklenmenin azaltılması adına kokpit de öne taşınmış. Ferrari, düzendeki değişikliğin konforu kötü etkilemeyeceğinin sözünü veriyor. Bir diğer yenilik ise üzerinde touchpad bulunan direksiyon simidi. Bu sayede sürücü, araca dair neredeyse her şeyi iki başparmağı ile kontrol edip ayarlayabilecek. Bu sayede multimedya sisteminden kurtulunmuş. Geri kalan her şey de dijital gösterge panelinden çözülebilecek. Bu panel, 2021'de gelecek BMW iNext gibi kıvrımlı bir ekrana sahip. Ferrari, SF90 Stradale ile beraber yeni bir anahtar teknolojisi de tanıtacak. Anahtarın merkezi konsola yerleştirilecek yeni sistem, yavaş yavaş diğer modellere de uygulanacak. Şahlanan At, yeni süper otomobilini kırmızı rengin yanı sıra gri tonuyla da satacak. SF90 Stradale, normal ve Assetto Fiorano olmak üzere iki farklı versiyona sahip olacak. Spor versiyonda GT yarışlarında kullanılan Multimatic amortisörler, 30 kg tasarruf sağlayan ekstra karbon fiber ve titanyum parça gibi ekstralar bulunacak. 250 km/s hızda 390 kg downforce üretebilen karbon arka kanat, Michelin Pilot Sport Cup 2 lastikler de spor versiyonda sunulan farklılıklar arasında. (Motor 1 TR)