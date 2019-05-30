Ferrari SF90 Stradale sonunda tanıtıldı! İlklere imza atan Ferrari SF90 Stradale neler sunuyor? İşte özellikleri...

Sürüklenmenin azaltılması adına kokpit de öne taşınmış. Ferrari, düzendeki değişikliğin konforu kötü etkilemeyeceğinin sözünü veriyor. Bir diğer yenilik ise üzerinde touchpad bulunan direksiyon simidi. Bu sayede sürücü, araca dair neredeyse her şeyi iki başparmağı ile kontrol edip ayarlayabilecek. Bu sayede multimedya sisteminden kurtulunmuş. Geri kalan her şey de dijital gösterge panelinden çözülebilecek. Bu panel, 2021'de gelecek BMW iNext gibi kıvrımlı bir ekrana sahip.