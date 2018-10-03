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(2018 )

Oyuncak üreticisi 'nun çılgın projesi, 1 milyon parçadan oluşan gerçek boyutlu , 'nın en ilgi çeken otomobillerinden biri oldu.

Giriş Tarihi: 03.10.2018 09:53 Güncelleme Tarihi: 03.10.2018 09:57
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(2018 )
Lego Bugatti Chiron (2018 Paris Otomobil Fuarı)

Motoru da imzalı olan araç, "düşük güç" nedeniyle sadece yerinden kalkıp, 20 km/s hızla hareket edebiliyor. Bunun için de her biri 5 beygir olan elektrik motoru kullanılmış. Aracın ağırlığı 1.5 ton!

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(2018 )
Lego Bugatti Chiron (2018 Paris Otomobil Fuarı)

Araçta 2304 motor ve 4031 Technic dişli çarkı kullanıldı.

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(2018 )
Lego Bugatti Chiron (2018 Paris Otomobil Fuarı)

Teknik, aslında oldukça basit nun bağlantı çubukları, dişliler, akslar, motorlar ve diğer parçaların biraz daha karmaşık bir şekilde birbirine bağlanması.

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(2018 )
Lego Bugatti Chiron (2018 Paris Otomobil Fuarı)

, yapım sürecinin sadece 13.500 saat sürdüğünü söyledi. Geçen yılın haziran ayında beyin fırtınalarına başladılar ve gerçek inşaat 2018 Mart'ında başladı.

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(2018 )
Lego Bugatti Chiron (2018 Paris Otomobil Fuarı)

Açık konuşmak gerekirse araçta plastikle çoğaltılamayan bazı yerler de var. araçta, çelik çerçeveler bulunuyor.

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(2018 )
Lego Bugatti Chiron (2018 Paris Otomobil Fuarı)

Motorların maliyeti ise 70 bin dolar.

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(2018 )
Lego Bugatti Chiron (2018 Paris Otomobil Fuarı)
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