Lego Bugatti Chiron (2018 Paris Otomobil Fuarı)

Oyuncak üreticisi Lego'nun çılgın projesi, 1 milyon parçadan oluşan gerçek boyutlu Bugatti Chiron, Paris Otomobil Fuarı'nın en ilgi çeken otomobillerinden biri oldu. Motoru da Lego imzalı olan araç, 'düşük güç' nedeniyle sadece yerinden kalkıp, 20 km/s hızla hareket edebiliyor. Bunun için de her biri 5 beygir olan elektrik motoru kullanılmış. Aracın ağırlığı 1.5 ton! Araçta 2304 motor ve 4031 Lego Technic dişli çarkı kullanıldı. Teknik, aslında oldukça basit legonun bağlantı çubukları, dişliler, akslar, motorlar ve diğer parçaların biraz daha karmaşık bir şekilde birbirine bağlanması. Lego, yapım sürecinin sadece 13.500 saat sürdüğünü söyledi. Geçen yılın haziran ayında beyin fırtınalarına başladılar ve gerçek inşaat 2018 Mart'ında başladı. Açık konuşmak gerekirse araçta plastikle çoğaltılamayan bazı yerler de var. Lego araçta, çelik çerçeveler bulunuyor. Motorların Lego maliyeti ise 70 bin dolar.