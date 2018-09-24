Otomobillerde bulunan ABS, ESP, ASR, EBD, DSC nedir? Ne işe yararlar?

Otomobillerde güvenlik sistemleri giderek gelişiyor. Ancak, hangi sistemin nasıl çalıştığını bilmek ve aracı ona göre sürmek de oldukça önemli. Günümüzde ABS sistemi sıradan hale geldi. ESP ise birçok araçta artık standart olarak sunuluyor. Bu sistemler uzun yıllardır kullanılıyor, ama birçok sürücüsü hala ne işe yaradıklarını bilmiyor. İşte ABS, ESP ve diğer bazı sistemlerin çalışma şekli ve görevleri... ESP ESP'nin açılımı elektronik stabilite programı şeklindedir. Sürücü ani direksiyon manevra yaptığında devreye girer. Örneğin yola aniden bir şey çıktığında ya da öndeki araç birden durduğunda direksiyonu aniden kırarsanız aracın savrulma ve devrilme riski ortaya çıkar.