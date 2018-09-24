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lerde bulunan , , , , nedir? Ne işe yararlar?

lerde sistemleri giderek gelişiyor. ​Ancak, hangi sistemin nasıl çalıştığını bilmek ve aracı ona göre sürmek de oldukça önemli.

Giriş Tarihi: 24.09.2018 15:42 Güncelleme Tarihi: 24.09.2018 15:49
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lerde bulunan , , , , nedir? Ne işe yararlar?
Otomobillerde bulunan ABS, ESP, ASR, EBD, DSC nedir? Ne işe yararlar?

Günümüzde sistemi sıradan hale geldi. ise birçok araçta artık standart olarak sunuluyor.

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lerde bulunan , , , , nedir? Ne işe yararlar?
Otomobillerde bulunan ABS, ESP, ASR, EBD, DSC nedir? Ne işe yararlar?

Bu sistemler uzun yıllardır kullanılıyor, ama birçok sürücüsü hala ne işe yaradıklarını bilmiyor.

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lerde bulunan , , , , nedir? Ne işe yararlar?
Otomobillerde bulunan ABS, ESP, ASR, EBD, DSC nedir? Ne işe yararlar?

İşte , ve diğer bazı sistemlerin çalışma şekli ve görevleri...

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lerde bulunan , , , , nedir? Ne işe yararlar?
Otomobillerde bulunan ABS, ESP, ASR, EBD, DSC nedir? Ne işe yararlar?

ESP

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lerde bulunan , , , , nedir? Ne işe yararlar?
Otomobillerde bulunan ABS, ESP, ASR, EBD, DSC nedir? Ne işe yararlar?

'nin açılımı elektronik stabilite programı şeklindedir.

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lerde bulunan , , , , nedir? Ne işe yararlar?
Otomobillerde bulunan ABS, ESP, ASR, EBD, DSC nedir? Ne işe yararlar?

Sürücü ani direksiyon manevra yaptığında devreye girer.

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lerde bulunan , , , , nedir? Ne işe yararlar?
Otomobillerde bulunan ABS, ESP, ASR, EBD, DSC nedir? Ne işe yararlar?

Örneğin yola aniden bir şey çıktığında ya da öndeki araç birden durduğunda direksiyonu aniden kırarsanız aracın savrulma ve devrilme riski ortaya çıkar.

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