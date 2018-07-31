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'nin Türkçe isimli otomobili 'ın özellikleri belli oldu

Başlarda Mission E olarak tanınan ve sonradan Türkçe ismi olarak açıklanan otomobil modelinin özellikleri belli oldu. İşte 'nin Tesla'ya rakip olacak modeli ve detayları.

Giriş Tarihi: 31.07.2018 14:34 Güncelleme Tarihi: 31.07.2018 14:35
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'nin Türkçe isimli otomobili 'ın özellikleri belli oldu
Porsche'nin Türkçe isimli otomobili TAYCAN'ın özellikleri belli oldu

Bu yıl 70'inci yaşını kutlayan , son dönemde elektrikli otomobil alanında ciddi yatırımlar yapıyor. Bu yatırımlardan aslan payını alan modellerden birisi olan Mission E'nin adı netlik kazanmış, Volkswagen Group'un bünyesinde bulunan firma bu araç için tercihini Türkçe bir isimden yana kullanmıştı.

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'nin Türkçe isimli otomobili 'ın özellikleri belli oldu
Porsche'nin Türkçe isimli otomobili TAYCAN'ın özellikleri belli oldu
, elektrikli otomobil modelinin '' adıyla piyasaya çıkacağı duyurmuştu. Türkçe TAY ve CAN sözcüklerinin birleşiminden oluşan model Volkswagen Group'un Touran’dan sonra ikinci bir otomobil de Türkçe isimle ticarileşmiş oldu.
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'nin Türkçe isimli otomobili 'ın özellikleri belli oldu
Porsche'nin Türkçe isimli otomobili TAYCAN'ın özellikleri belli oldu

PORSCHE MİSSİON E'NİN (TAYCAN) ÖZELLİKLERİ NELER?

Firma Mission E'yi ilk kez 2015 yılında Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkarmıştı. İşte elektrikli otomobil sektöründe Tesla'nın rakibi olan model hakkında bilmeniz gereken her şey...

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'nin Türkçe isimli otomobili 'ın özellikleri belli oldu
Porsche'nin Türkçe isimli otomobili TAYCAN'ın özellikleri belli oldu
Aracın tork değeri hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor ancak , toplam sistem performansı ile 440 kW yani 600 beygir güç üretebiliyor.
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'nin Türkçe isimli otomobili 'ın özellikleri belli oldu
Porsche'nin Türkçe isimli otomobili TAYCAN'ın özellikleri belli oldu
, kullanıcıları en güçlü motor ile 0’dan 100 km/s hıza sadece 3 saniyede çıkartacak.
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'nin Türkçe isimli otomobili 'ın özellikleri belli oldu
Porsche'nin Türkçe isimli otomobili TAYCAN'ın özellikleri belli oldu
Modelin saate 200 kilometre hıza ulaşması için gerek duyduğu süre ise 12 saniye.
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'nin Türkçe isimli otomobili 'ın özellikleri belli oldu
Porsche'nin Türkçe isimli otomobili TAYCAN'ın özellikleri belli oldu
Maksimum hızının 250 km/s olacağı belirtilen Mission E, 800 voltluk özel şarj sistemiyle 20 dakikada yüzde 80 oranında doldurulabilecek.
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