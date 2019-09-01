Sakın şaşırmayın! Akaryakıt istasyonları artık bakın nasıl olacak
Sakın şaşırmayın! Akaryakıt istasyonları artık bakın nasıl olacak
Akaryakıt istasyonlarında yeni döneme giriliyor. Araç sahipleri akaryakıt almak için istasyona giriş yaptıklarında araçlarına benzin dolduracak kimseyi bulamayacak. Yanlış duymadınız! Benzin istasyonlarında yeni döneme başlanıyor. Araç sahipleri akaryakıt almak için istasyona giriş yaptıklarında araçlarına benzin dolduracak kimseyi bulamayacak. Peki bu durum nasıl gerçekleşecek? Görünce büyük şaşkınlığa uğrayacaksınız! İşte akaryakıt istasyonlarında geçilecek yeni sistemin detayları...
Giriş Tarihi: 01.09.2019
11:09
Güncelleme Tarihi: 01.09.2019
11:26