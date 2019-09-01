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Sakın şaşırmayın! Akaryakıt istasyonları artık bakın nasıl olacak

Akaryakıt istasyonlarında yeni döneme giriliyor. Araç sahipleri akaryakıt almak için istasyona giriş yaptıklarında araçlarına dolduracak kimseyi bulamayacak. Yanlış duymadınız! Benzin istasyonlarında yeni döneme başlanıyor. Araç sahipleri akaryakıt almak için istasyona giriş yaptıklarında araçlarına benzin dolduracak kimseyi bulamayacak. Peki bu durum nasıl gerçekleşecek? Görünce büyük şaşkınlığa uğrayacaksınız! İşte akaryakıt istasyonlarında geçilecek yeni sistemin detayları...

Giriş Tarihi: 01.09.2019 11:09 Güncelleme Tarihi: 01.09.2019 11:26
Sakın şaşırmayın! Akaryakıt istasyonları artık bakın nasıl olacak

istasyonları iyiden iyiye akıllandı. Arabayla istasyona yaklaşınca artık bakın ne görmeye başladık?

Sakın şaşırmayın! Akaryakıt istasyonları artık bakın nasıl olacak

Önce araba istasyonuna yanaşıyor.

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Sakın şaşırmayın! Akaryakıt istasyonları artık bakın nasıl olacak

Sonrasında karşıdaki ekranda 'STOP' yani 'DUR' ibaresini görene kadar aracı sürüyor.

Sakın şaşırmayın! Akaryakıt istasyonları artık bakın nasıl olacak

İşte bu kadar... Araç durduktan sonra asıl sürpriz başlıyor.

Sakın şaşırmayın! Akaryakıt istasyonları artık bakın nasıl olacak

Karşıdaki ekranda 'Welcome' ibaresini gördükten sonra işlem başlıyor.

Sakın şaşırmayın! Akaryakıt istasyonları artık bakın nasıl olacak

Öncelikle bu istasyonlarda insan bulunmuyor; STOP yandığında isminiz ortaya çıkıyor.

Sakın şaşırmayın! Akaryakıt istasyonları artık bakın nasıl olacak

Aracınızdan sizi tanıdıktan sonra cüzdan bilgilerinize kadar sistem ulaşıyor.

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