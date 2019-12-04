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aman dikkat! Otomobil kullanırken bu işareti görürseniz...

Araçlarda hem hem de bilgilendirme amacıyla birçok ikaz lambası bulunuyor. Bu lambalar, kendilerine görev sırası geldiği zaman yanıyor, ancak ne anlama geldiğini bilmeniz gerekli müdahale için gerekli. Peki bu renkli ışıklar neyi gösteriyor? Aracınızda herhangi bir eksik veya arıza olabilir mi? İkaz lambalarının ne anlama geldiğine birlikte bakalım.

Giriş Tarihi: 04.12.2019 07:55 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019 08:07
Sürücüler aman dikkat! Otomobil kullanırken bu işareti görürseniz...

Bu lambaların ne anlama geldiğini bilmeniz gerekli müdahaleyi yapmak için oldukça önemli. İşte araç gösterge paneli işaretleri ve anlamları...

Sürücüler aman dikkat! Otomobil kullanırken bu işareti görürseniz...

1. ÖN SİS FARLARINIZ AÇIK KALDIĞINDA EKRANDA YANAN UYARI IŞIĞIDIR

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Sürücüler aman dikkat! Otomobil kullanırken bu işareti görürseniz...

2. DİREKSİYON SİSTEMİNDE VAR OLAN BİR ARIZANIN UYARISI ANLAMINA GELMEKTEDİR

Sürücüler aman dikkat! Otomobil kullanırken bu işareti görürseniz...

3. ARKA SİS FARLARININ AÇIK KALDIĞI ANLAMINA GELMEKTEDİR

Sürücüler aman dikkat! Otomobil kullanırken bu işareti görürseniz...

4. CAM SUYU VEYA SIVISININ DÜŞÜK OLDUĞU ANLAMINA GELMEKTEDİR

Sürücüler aman dikkat! Otomobil kullanırken bu işareti görürseniz...

5. FREN BALATALARINIZIN AŞINMIŞ VE ÖMRÜNÜ TAMAMLAMAK ÜZERE OLDUĞU ANLAMINA GELMEKTEDİR

Sürücüler aman dikkat! Otomobil kullanırken bu işareti görürseniz...

6. HIZ SABİTLEYİCİ (CRUİSE CONTROL) SİSTEMİNİN AKTİF DURUMDA OLDUĞU ANLAMINA GELMEKTEDİR

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