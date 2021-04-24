HaberlerGaleriSon Dakika: 24 Nisan koronavirüs vaka sayısı açıklandı: Günlük koronavirüs tablosu ile Türkiye'de vaka sayısı ve hasta sayısı verileri
Giriş Tarihi: 24.04.2021 18:54Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 19:21
Son Dakika: 24 Nisan koronavirüs vaka sayısı açıklandı: Günlük koronavirüs tablosu ile Türkiye'de vaka sayısı ve hasta sayısı verileri
"Koronavirüs vaka sayısı bugün açıklandı mı?" Son bir yıldır en çok sorulan sorulardan bir tanesi bu oldu. Tedbirlerin akıbetini, kısıtlamaların derecesini belirleyen Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısı ve corona tablosu, her akşam milyonların merak ettiği sorular arasında yerini alıyor. 24 Nisan Cumartesi tarihli Sağlık Bakanlığı Koronavirüs vaka sayısı tablosu da merak konusu oldu. Buna göre, Fahrettin Koca, ya da Sağlık Bakanlığı 24 Nisan koronavirüs vaka saıyısını paylaştı mı, hasta sayısı ve vefat sayısı kaç oldu?