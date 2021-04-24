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Haberler Galeri Son Dakika: 24 Nisan koronavirüs vaka sayısı açıklandı: Günlük koronavirüs tablosu ile Türkiye'de vaka sayısı ve hasta sayısı verileri
Giriş Tarihi: 24.04.2021 18:54 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 19:21

Son Dakika: 24 Nisan vaka sayısı açıklandı: Günlük koronavirüs tablosu ile 'de vaka sayısı ve hasta sayısı verileri

" vaka sayısı bugün açıklandı mı?" Son bir yıldır en çok sorulan sorulardan bir tanesi bu oldu. Tedbirlerin akıbetini, kısıtlamaların derecesini belirleyen günlük koronavirüs vaka sayısı ve corona tablosu, her akşam milyonların merak ettiği sorular arasında yerini alıyor. 24 Nisan Cumartesi tarihli Koronavirüs vaka sayısı tablosu da merak konusu oldu. Buna göre, Fahrettin Koca, ya da Sağlık Bakanlığı 24 Nisan koronavirüs vaka saıyısını paylaştı mı, hasta sayısı ve vefat sayısı kaç oldu?

Son Dakika: 24 Nisan koronavirüs vaka sayısı açıklandı: Günlük koronavirüs tablosu ile Türkiye'de vaka sayısı ve hasta sayısı verileri

salgını ile ilgili son dakika haberleri, pandeminin erken dönemlerindeki kadar olmasa da vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle günlük koronavirüs vaka ve hasta sayısı ile vefat oranları, en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. 'ndan alınan son verilere göre açıklandı mı? İşte, Bakanlık tarafından paylaşılan son koronavirüs vaka sayısı ve günlük corona tablosu...

Son Dakika: 24 Nisan koronavirüs vaka sayısı açıklandı: Günlük koronavirüs tablosu ile Türkiye'de vaka sayısı ve hasta sayısı verileri
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Son Dakika: 24 Nisan koronavirüs vaka sayısı açıklandı: Günlük koronavirüs tablosu ile Türkiye'de vaka sayısı ve hasta sayısı verileri

23 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 49 bin 438
  • HASTA SAYISI: 3 bin 089
  • VEFAT SAYISI: 343
  • İYİLEŞEN SAYISI: 60 bin 176

İşte son 4 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...

Son Dakika: 24 Nisan koronavirüs vaka sayısı açıklandı: Günlük koronavirüs tablosu ile Türkiye'de vaka sayısı ve hasta sayısı verileri

22 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 54 bin 791
  • HASTA SAYISI: 3 bin 128
  • VEFAT SAYISI: 354
  • İYİLEŞEN SAYISI: 65 bin 593

Son Dakika: 24 Nisan koronavirüs vaka sayısı açıklandı: Günlük koronavirüs tablosu ile Türkiye'de vaka sayısı ve hasta sayısı verileri

21 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 61 bin 967
  • HASTA SAYISI: 2 bin 932
  • VEFAT SAYISI: 362
  • İYİLEŞEN SAYISI: 52 bin 213
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