Son Dakika: 24 Nisan koronavirüs vaka sayısı açıklandı: Günlük koronavirüs tablosu ile Türkiye'de vaka sayısı ve hasta sayısı verileri

Koronavirüs salgını ile ilgili son dakika haberleri, pandeminin erken dönemlerindeki kadar olmasa da vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle günlük Türkiye koronavirüs vaka ve hasta sayısı ile vefat oranları, en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı'ndan alınan son verilere göre 24 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte, Bakanlık tarafından paylaşılan son koronavirüs vaka sayısı ve günlük corona tablosu...