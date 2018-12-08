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7 gün boyunca kaynatıp suyunu için... bulundu!

Giriş Tarihi: 08.12.2018 15:28 Güncelleme Tarihi: 15.01.2019 09:21
7 gün boyunca kaynatıp suyunu için... Doğal insülin bulundu!

Ekşi tadıyla yemeklere ve salatalara lezzet veren sumağın vücut sağlığına inanılmaz faydaları vardır. Sizler için duyunca inanamayacağınız sumağın faydalarını ve iyi geldiği hastalıkları araştırdık. İşte sumak suyunun faydaları...

7 gün boyunca kaynatıp suyunu için... Doğal insülin bulundu!

Yabani otlar arasında yerini alan sumak meyvesi toplanır ve kurutularak toz haline getirildikten sonra baharat olarak kullanılır.

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7 gün boyunca kaynatıp suyunu için... Doğal insülin bulundu!

Hemen hemen her toprakta yetişen bu otun toplamda 150 türü bulunmaktadır. Yalnızca iki çeşidi zehirsizdir.

7 gün boyunca kaynatıp suyunu için... Doğal insülin bulundu!

Ekşi tada sahip sumak, limonun olmadığı zamanlarda alternatif olarak kullanılır. Yapılan araştırmalarda limon gibi sumağın da antioksidan özelliği olduğu gözlemlenmiştir. Aynı zamanda uzmanlar üst solunum yolu hastalıklarında ilaç kullanmadan ile tedavi olunabileceğini vurguluyor.

7 gün boyunca kaynatıp suyunu için... Doğal insülin bulundu!

İŞTE SUMAK SUYUNUN İNANILMAZ FAYDALARI

- Kandaki insülin oranını dengeler. Bu özelliği sayesinde diyabet ve yüksek tansiyon hastalarının tüketmesi gereken besinler arasındadır.

7 gün boyunca kaynatıp suyunu için... Doğal insülin bulundu!

- Antioksidan etkisi sayesinde üst solunum yolları hastalıklarında aniden meydana gelen yüksek ateşi düşürerek beyin sağlığını korur.

7 gün boyunca kaynatıp suyunu için... Doğal insülin bulundu!

- Hafta da bir bardak tüketilen , sinir sisteminde deforme olmuş hücrelerin sayısını azaltarak sağlıklı hücrelerin artmasına yardımcı olur. Yorgunluk, stres ve depresyon gibi rahatsızlıkların yaşanma riskini de azaltır.

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