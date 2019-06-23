Türkiye'nin en iyi haber sitesi

vera nedir? nelerdir?

vera bitkisi çoğu bölgede ölümsüzlük bitkisi olarak da biliniyor. Eski Mısır'da güzellik iksiri olarak kullanılan saymakla bitmiyor. Pek çok hastalığı karşı şifa kaynağı görevi gören bitkisi evlerde de yetişebilen bir bitki. Aloe vera bitkisinden elde edilen jel ise en etkili ve faydalı cilt bakım ürünleri arasında yer alıyor. Peki aloe veranın faydaları nelerdir? Aloe vera hangi alanlarda kullanılır? İşte aloe vera bitkisinin mucizevi faydaları...

Giriş Tarihi: 23.06.2019 12:35 Güncelleme Tarihi: 19.08.2019 15:52
Aloe vera nedir? Aloe veranın faydaları nelerdir?

vera bitkisi çoğu bölgede ölümsüzlük bitkisi olarak da biliniyor. Eski Mısır'da güzellik iksiri olarak kullanılan saymakla bitmiyor. Pek çok hastalığı karşı şifa kaynağı görevi gören bitkisi evlerde de yetişebilen bir bitki. Aloe vera bitkisinden elde edilen jel ise en etkili ve faydalı cilt bakım ürünleri arasında yer alıyor. Peki aloe veranın faydaları nelerdir? Aloe vera hangi alanlarda kullanılır? İşte aloe vera bitkisinin mucizevi faydaları...

Aloe vera nedir? Aloe veranın faydaları nelerdir?

ALOE VERA SAĞLIKLI BİTKİ BİLEŞİKLERİ İÇERİR

  • Aloe vera, yapraklarında su depolayan kalın ve kısa gövdeli bir bitkidir.
  • Kozmetik, ilaç ve gıda endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır ve dünya genelinde yıllık ortalama 13 milyar dolarlık piyasa değerine sahiptir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aloe vera nedir? Aloe veranın faydaları nelerdir?
  • Aloe vera, yaklaşık 30-50 cm uzunluğa kadar büyüyebilen kalın, sivri ve etli yeşil yaprakları ile bilinir.
  • Her yaprak, su depolayan sümüksü bir dokuya sahiptir. Bu sümüksü, su dolu doku, aloe vera ürünlerinde kullanılan maddedir.
  • Bu jel, vitaminler, mineraller, amino asitler ve antioksidanlar dahil bitkideki biyoaktif bileşiklerin çoğunu içerir.
Aloe vera nedir? Aloe veranın faydaları nelerdir?

ALOE VERANIN ANTİOKSİDAN VE ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKLERİ VARDIR

vera jeli, polifenoller olarak bilinen geniş bir madde ailesine ait olan güçlü antioksidanlar içerir. Antioksidanlar sağlık için önemlidir.

Aloe vera nedir? Aloe veranın faydaları nelerdir?

Bu polifenoller, vera içindeki diğer bazı bileşiklerle birlikte, insanlarda enfeksiyonlara neden olabilecek bazı bakterilerin büyümesini önlemeye yardımcı olabilir.

Aloe vera nedir? Aloe veranın faydaları nelerdir?

ALOE VERA YANIKLARIN İYİLEŞMESİNİ HIZLANDIRIR

  • Aloe vera en çok topikal olarak kullanılır ve cilde sürülür.
  • Uzun zamandır yanık yaraları, özellikle de güneş yanıkları için bir tedavi yöntemi olarak bilinmektedir.
  • Aslında, FDA ilk aloe vera merhemini 1959'da cilt yanıkları için reçetesiz satılan bir ilaç olarak onayladı.

Aloe vera nedir? Aloe veranın faydaları nelerdir?
  • Çalışmalar, aloe veranın birinci ve ikinci derece yanıklar için etkili bir topikal tedavi olduğunu göstermektedir.
  • Yapılan 4 bilimsel çalışma aloe veranın geleneksel ilaç tedavisine kıyasla yanıkların iyileşme süresini yaklaşık 9 gün azaltabileceğini göstermiştir.
  • Aloe veranın diğer yara türlerini iyileştirmeye yardımcı olduğuna dair kanıtlar kesin değildir.
BİZE ULAŞIN