Aloe vera nedir? Aloe veranın faydaları nelerdir?

Aloe vera bitkisi çoğu bölgede ölümsüzlük bitkisi olarak da biliniyor. Eski Mısır'da güzellik iksiri olarak kullanılan aloe veranın faydaları saymakla bitmiyor. Pek çok hastalığı karşı şifa kaynağı görevi gören aloe vera bitkisi evlerde de yetişebilen bir bitki. Aloe vera bitkisinden elde edilen jel ise en etkili ve faydalı cilt bakım ürünleri arasında yer alıyor. Peki aloe veranın faydaları nelerdir? Aloe vera hangi alanlarda kullanılır? İşte aloe vera bitkisinin mucizevi faydaları...