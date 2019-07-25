ALS hastalığı nedir? İşte ALS hastalığı belirtileri...

Ağrı, Beyin, Sinir Hastalıkları ve Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Kemal Erdemoğlu, ALS hastalığının sebeplerini, belirtilerini ve tedavilerini sizler için anlattı. Amyotrofik lateral skleroz veya ALS, sinir hücrelerini tahrip eden ve sakatlığa neden olan ilerleyici bir sinir sistemi (nörolojik) hastalığıdır. ALS'ye genellikle tanısı konan ünlü beyzbol oyuncusundan sonra Lou Gehrig hastalığı denir. ALS, sinir hücrelerinin yavaş yavaş parçalandığı ve öldüğü bir tür motor nöron hastalığıdır. Genellikle ALS'nin neden oluştuğu bilinmez. Bazı vakalar miras kalır yani genetiktir.

ALS genellikle bir uzuvdaki kas seğirmesi ve zayıflığı ile veya konuşmada güçlükle başlar. Sonunda, ALS hareket etmek, konuşmak, yemek yemek ve nefes almak için gereken kasların kontrolünü etkiler.