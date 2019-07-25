ALS hastalığı nedir? İşte ALS hastalığı belirtileri...

RİSKLERİ NELERDİR?
ALS için oluşturulan risk faktörleri şunları içerir:
Kalıtım: ALS'li kişilerin yüzde 5-10'u miras kaldı (ailevi ALS). Ailesel ALS'li kişilerin çoğunda, çocuklarının hastalığı geliştirme şansı 50-50'dir.
Yaş: ALS riski yaşla birlikte artar ve en sık 40 ile 60 yaşları arasındadır.
Seks: 65 yaşından önce, kadınlardan biraz daha fazla erkek ALS geliştirir. Bu cinsiyet farkı 70 yaşından sonra kayboluyor.
Genetik: Tüm insan genomunu inceleyen bazı araştırmalar, ailesel ALS'li kişilerin ve mirassız ALS'li kişilerin genetik varyasyonlarında birçok benzerlik bulmuştur. Bu genetik varyasyonlar insanları ALS'ye karşı daha duyarlı hale getirebilir.
Çevresel faktörler ALS'yi tetikleyebilir. ALS riskini etkileyebilecek bazı durumlar:
Sigara içmek: ALS için tek olası çevresel risk faktörü sigaradır. Özellikle menopozdan sonra, kadınlar için risk en fazla gözüküyor.
Çevresel toksine maruz kalma: Bazı kanıtlar işyerinde veya evde kurşun veya diğer maddelere maruz kalmanın ALS ile bağlantılı olabileceğini düşündürmektedir. Çok fazla çalışma yapılmış, fakat ALS ile tutarlı bir şekilde tek bir madde veya kimyasal madde ilişkilendirilmemiştir.