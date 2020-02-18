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Ani duygu değişimlerine dikkat!

, bir diğer ismi ile iki uçlu bozukluğu. Bu rahatsızlığa sahip kişiler günlük hayatlarında keskin iniş-çıkışlar yaşarlar. Keskin duygu geçişleri ise sosyal, iş, okul ve aile hayatında sorunlara sebep olabilir. , bipoların belirtileri ve nedenleri nelerdir?

Giriş Tarihi: 18.02.2020 14:49 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 14:57
Ani duygu değişimlerine dikkat!

BİPOLAR BOZUKLUK NEDİR?

bozukluk (iki uçlu duygudurum bozukluğu) bir diğer adıyla manik-depresif hastalık, kişinin duygu durumunda, enerjisinde ve sosyal aktiviteleri tamamlama yetisinde bozulmalara neden olan psikolojik hastalıktır.

Kişinin ruh halinde çarpıcı değişikliklere yol açan yükselme ve alçalma dönemleri, depresif ve manik 'ataklar' olarak tanımlanmaktadır. Bazı kişiler depresyona ya da maniye daha yatkın olurken bazı kişilerde belirtiler, iki uç arasında gidip gelme (karma epizot) şeklinde olabilmektedir. Toplumda her 100 kişiden % 1-2'sinde görülen , sıklıkla genç erişkenlikte 15-35 yaş aralığında ortaya çıkan, kadın ve erkekte eşit olarak görülen bir rahatsızlıktır.

Ani duygu değişimlerine dikkat!

MANİ NEDİR?

Maniye girmiş kişi son derece neşelidir. Güler şarkı söyler, herkesle sohbet eder ancak hasta neşeli olmakla birlikte kolaylıkla da sinirlenebilir. hastalığı (duygudurum bozukluğu) olan kişilerin fikirlerini eleştirmeye, taşkın davranışlarını engellemeye çalıştığınızda da büyük bir öfkeye kapılabilirler. 'anormal' bir durumdur ve kişi neşeli, mutlu, espirili ve enerjik olmasına rağmen kişinin tüm sosyal uyumu bozulmuştur.

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Ani duygu değişimlerine dikkat!

BİPOLAR BOZUKLUK (MANİK DÖNEM) BELİRTİLERİ NELERDİR?

· Uyku problemleri (uyku ihtiyacında azalma)

· Oldukça yükselmiş (öforik) duygudurum

· Artmış , etkinlikler ve yerinde duramama hali

· Konsantrasyonda azalma

· Cinsel istek artışı

· Çok para harcama

· Kişinin kendi kabiliyeti konusunda gerçek olmayan inanışlara sahip olması

· Yargılama kapasitesinde azalma

· Düşünme ve konuşma içeriğinde artış

· Tahrik edici, uygun olmayan davranışlarda artış

· ve madde kullanımında artış

Ani duygu değişimlerine dikkat!

belirtilerinin üç veya daha fazlasının her gün görülmesi ve bir hafta veya daha uzun sürmesi gerekmektedir. dönemi ani başlar ve tedavi edilmezse haftalarca sürebilir. Kişi genelde mani dönemi yaşarken hasta olduğunu fark etmez ya da tedaviyi reddetme eğilimindedir.

Manik atağın başlangıcında ya da bağımsız bir atak olarak da görülebilen bir diğer durum da hipomanidir. Hipomani fazı, üretkenliğin arttığı ancak manik belirtilerin daha hafif olduğu bir dönemdir. Hipomani fazında belirtiler genellikle kişinin okul, iş ve sosyal çevresiyle bağlarını etkilemeyecek derece görülürler. Belirtiler en az 4 gün görülmektedir.

Ani duygu değişimlerine dikkat!

BİPOLAR DEPRESİF ATAĞA DÖNEME AİT BELİRTİLER NELERDİR?

· Umutsuz ve karamsar olma

· Üzgün endişeli ve mutsuz hissetme

· Yaşamdan zevk alamama

· azlığı

· Unutkanlık

· Konsantrasyon güçlüğü

· Değersizlik hissi

· İştah değişikliği; kilo kaybı ya da kilo alımı

· Fazla uyuma, uykuya dalmakta güçlük çekme, geceleri sık uyanma

· Çaresizlik ve değersizlik hisleri

· Ölüm ya da intihar düşünceleri

Depresif dönemde de, en az beş belirtinin iki hafta ya da daha fazla sürmesi beklenir. Depresif ve manik atakların ağır yaşandığı durumlarda da halüsinasyon ve hezeyan gibi psikotik belirtiler de görülebilmektedir.

Ani duygu değişimlerine dikkat!

BİPOLAR BOZUKLUK NEDENLERİ NELERDİR?

Yapılan araştırmalar sonucunda bozukluk nedenleri arasında genetik faktörlerin yer aldığı bilinmektedir. Genetik olarak hastalığına yatkın olan kişilerin yaşadığı stresli bir hayat bu hastalığı tetikleyebilmektedir. Genetik yatkınlığın yanı sıra beyin gelişimi ve beyin hücreleri arasındaki iletişimi sağlayan nörotransmitterların da bipolar bozukluk hastalığına sebebiyet verdiği düşünülmektedir. Aile bireylerinde bipolar hastalığı olan kişilerde bipolar bozukluğun ortaya çıkma ihtimali olduğu belirtilmektedir.

Ani duygu değişimlerine dikkat!

BİPOLAR BOZUKLUĞUN TEDAVİSİ:

bozukluğun tedavi süreci hastanın hekimle olan iş birliği ve aile yakınlarının tedavi sürecindeki destekleri . Atakların ciddi bir bölümünde hasta ne hissettiğini, ne yaşadığını ve kendisinde ne tür değişikliklerin meydana geldiğini fark edemeyebilir.

Atak dönemlerinde hasta eğer depresif bir dönemdeyse genellikle antidepresanlarla duygu – durum düzenleyici ilaç tedavisi yapılır. Manik dönemde ise eğer psikotik belirtiler eşlik ediyorsa antipsikotiklerden faydalanılabilir.

atakların dışında kişinin normal hayatını sürdürebildiği bir hastalıktır. Tedavi süreci sadece ataklar geldiği zaman değil, atakların oluşmasını engellemeyi amaçlamaktadır. dengeleyici ilaçlar bu açıdan oldukça önemlidir.

Bipolar bozukluğa sahip hastalar bir süre sonra kendilerini iyi hissettikleri için ilaç kullanımını bırakmak isteyebilirler. Burada hasta yakınlarının, hastaya yaklaşımı oldukça önemlidir. Hastanın ilaç kullanımını destekleyici söylemlerde ve özellikle hastalığın atakları açısında aile yakınlarının farkındalığının yüksek olması oldukça önemlidir.

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