Ani duygu değişimlerine dikkat!

BİPOLAR DEPRESİF ATAĞA DÖNEME AİT BELİRTİLER NELERDİR?
· Umutsuz ve karamsar olma
· Üzgün endişeli ve mutsuz hissetme
· Yaşamdan zevk alamama
· Enerji azlığı
· Unutkanlık
· Konsantrasyon güçlüğü
· Değersizlik hissi
· İştah değişikliği; kilo kaybı ya da kilo alımı
· Fazla uyuma, uykuya dalmakta güçlük çekme, geceleri sık uyanma
· Çaresizlik ve değersizlik hisleri
· Ölüm ya da intihar düşünceleri
Depresif dönemde de, en az beş belirtinin iki hafta ya da daha fazla sürmesi beklenir. Depresif ve manik atakların ağır yaşandığı durumlarda da halüsinasyon ve hezeyan gibi psikotik belirtiler de görülebilmektedir.