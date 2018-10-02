Yaz mevsimini uğurladık. Kışın kendini yavaş yavaş göstermeye başladığı şu günlerde mevsim değişikliklerine karşı önlemimizi almamız gerekiyor. Hazırlıksız yakalanmak istemiyorsanız sizlere antibiyotik etkisi gösterecek doğal besinleri açıklayalım. İşte antibiyotik yerine geçen en etkili gıdalar Giriş Tarihi: 02.10.2018 10:37 Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 10:41 Ispanak Yüksek besin yoğunluğuna sahip kış sebzelerinden biridir ıspanak. Antioksidan bakımından son derece zengindir, inflamatuar bileşenleri barındırır ve hücre hasarına karşı bizi korur. Şifasından faydalanmak için pişirerek tüketmek yerine çiğ bir şekilde yiyebilirsiniz. Özellikle nar ve zeytinyağı ile hazırlanan salatası vücudunuza kalkan olacak. Kışın bol bol tüketmeyi unutmayalım. Soğan Soğan, ciddi bir balgam söktürücüdür. Solunum yollarını uyararak balgamdan temizler. Doğal antibiyotik kaynağı soğan, sadece gribin çaresi olmakla kalmaz.
Güçlü bir antioksidandır ve kolon kanseri tedavisinde yardımcı olduğu saptanmıştır. Bu faydalarının yanı sıra adet söktürücü özelliği vardır. Soğan zaten yemeklerin vazgeçilmezi ve farkında olmadan tüketilen bir besin ancak bu kış soğanın suyunu da bol bol tüketelim.
Zerdeçal Doğal bir antiseptik kaynağıdır. Zerdeçal yüzyıllar önce çeşitli cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılmıştır. Antibiyotik kaynağı olan zerdeçal, yaraların enfekte olmasını önler.
Yemeklerinize baharat olarak ekleyebilir ya da bir bardak ılık sütün içine karıştırabilirsiniz. Yani tüketimi son derece kolaydır. Soğuk algınlığından korumasının yanı sıra cilt lekelerine karşı da koruyucudur. Bunun için zerdeçallı maskeler deneyebilirsiniz.
Mutfakların vazgeçilmez ikilisi sarımsak ve bal doğal tedavi yetenekleriyle ön plana çıkıyor. Bal ve sarımsağın karışımı ise pek çok hastalığın iyileşmesinde oldukça etkili oluyor. Soğuk algınlığından yüksek tansiyona, iltihap, astım, yorgunluk halsizlik, kısırlık ve hatta kansere kadar birçok hastalığın tedavisinde kullanılan karışım doğal bir ilaç görevi görüyor.
Malzemeler 3 diş sarımsak, 10 çorba kaşığı bal, 200 gr. keten tohumu yağı, 4 limon.