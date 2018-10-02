Antibiyotik yerine geçen en etkili gıdalar

Mutfakların vazgeçilmez ikilisi sarımsak ve bal doğal tedavi yetenekleriyle ön plana çıkıyor. Bal ve sarımsağın karışımı ise pek çok hastalığın iyileşmesinde oldukça etkili oluyor. Soğuk algınlığından yüksek tansiyona, iltihap, astım, yorgunluk halsizlik, kısırlık ve hatta kansere kadar birçok hastalığın tedavisinde kullanılan karışım doğal bir ilaç görevi görüyor.