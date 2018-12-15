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Ayaklarınızın tabanını sarımsak ile ovarsanız 30 dakika sonra...

Ayaklarınızın tabanını sarımsak ile ovarsanız 30 dakika sonra...

İnsan vücudu birçok gizemi içerisinde barındırıyor bildiğimiz kadar bilmediğimiz o kadar çok özellik var ki... Birçok faydası bulunan sarımsağı hemen her yemeğimize ekleriz çiğ olarak da tükettiğimiz sarımsakla ilgili bu bilgi sizi çok şaşırtacak.

Giriş Tarihi: 15.12.2018 15:21 Güncelleme Tarihi: 31.01.2019 11:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





