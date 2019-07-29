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  • B12 vitamini deposu besinler şaşırtıyor! İşte B12 vitamini deposu besinler ve faydaları...

vitamini deposu şaşırtıyor! İşte deposu besinler ve ...

Vücudumuz ihtiyaç duyduğu birçok vitamini üretemez dışarıdan alır. En birincil vitamin kaynakları ise besinlerdir. içerdikleri vitamin ve minerallerle vücudun ihtiyacını karşılar. Kan oluşumu ve beyin sinirleri için önemli olan vitamini, vücudun en çok eksikliğini yaşadığı vitamindir. Peki eksikliği neden olur? B12 vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? Vücudun üretmediği ancak en çok ihtiyaç duyduğu vitaminlerden olan ? İşte tüm bu soruların cevaplarıyla birlikte ve B12 vitamini hakkında her şey haberimiz...

Giriş Tarihi: 29.07.2019 09:11 Güncelleme Tarihi: 29.07.2019 09:15
B12 vitamini deposu besinler şaşırtıyor! İşte B12 vitamini deposu besinler ve faydaları...

Vücudun üretmediği ancak en çok ihtiyaç duyduğu vitaminlerden biri olan günümüzde de en çok şikayet edilen eksikliklerden biridir. Özellikle hamile kadınların alması gereken ek vitamin takviyelerinden biri olan B12 DNA yapısının oluşumu ve sinir sistemi için vazgeçilmez bir vitamindir. Hayvansal gıdalarda bulunan et ve tavuk tüketmeyen kişilerde en çok yaşanan eksikliktir. Anemi (kansızlık), nörolojik ve ruhsal bozukluk gibi üç temel rahatsızlığa zemin hazırlayan B12 eksikliği zamanında tedavi edilmediğinde daha ciddi rahatsızlıklara neden olabilir. Bağırsaklarda bulunan bakterilerle sentezlenip su da çözülebilen B12 vitamini vücutta kırmızı kan hücrelerinin çoğalmasını destekler.

B12 vitamini deposu besinler şaşırtıyor! İşte B12 vitamini deposu besinler ve faydaları...

B12 VİTAMİN EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

- Bağırsakların çalışması için etkin olan vitamini eksilince bu çalışma ya yavaşlar ya da hızlı çalışır. Bu yüzden bağırsak besinleri çözümlemekte ya zorlanır ya da hızlı çözer. Kabızlık ve sürekli ishal gibi iki farklı sindirim sorununa neden olur.

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B12 vitamini deposu besinler şaşırtıyor! İşte B12 vitamini deposu besinler ve faydaları...

- Sinir uçlarının daha sağlıklı çalışması ve vücut içerisindeki alışverişi sağlamak için vitamini gereklidir. Ancak eksilince sinir hücreleri yeteri kadar beyne uyarıcı veremez bu da beyin yorgunluğunu artırır. Buna bağlı stres ve gerginlik gibi ruhsal rahatsızlıklar artar.

B12 vitamini deposu besinler şaşırtıyor! İşte B12 vitamini deposu besinler ve faydaları...

- Vücudun hastalıklara karşı direncinin azalmasının nedenleri arasında vitamin eksikliği vardır. Özellikle sürekli grip ve yorgunluk halleri bu yüzden yaşanır.

B12 vitamini deposu besinler şaşırtıyor! İşte B12 vitamini deposu besinler ve faydaları...

- vitamin eksikliğinin en belirgin belirtileri ise tırnak kırılması ve saç dökülmesidir. Zayıflayan sinir hücreleri gerekli vitamin ve mineralleri vücutta ölü hücrelere yetiştiremediklerinde buralara yenilenen kök hücreler zayıflar. Bu da kırılmaya ya da dökülmeye neden olur.

B12 vitamini deposu besinler şaşırtıyor! İşte B12 vitamini deposu besinler ve faydaları...

- Kas ve kemiklerin zayıflaması ayrıca gün içerisinde kişinin vücut enerjisinin çabuk tükenmesi de eksikliği belirtileri arasındadır.

B12 vitamini deposu besinler şaşırtıyor! İşte B12 vitamini deposu besinler ve faydaları...

- Nadirende olsa vücudun ısı oranı artar. Ter bezleri hızlı çalıştığından ateş basması ve terleme olayları sıklıkla yaşanır. Bu havalar bağlı ortaya çıkmaz.

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