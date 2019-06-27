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  • Beyin kanaması belirtileri nelerdir? İşte beyin kanamasının 10 kritik belirtisi...

nelerdir? İşte kanamasının 10 kritik belirtisi...

Çoğunlukla travma ve kazalar sonucu oluşan kanamaları, krizine bağlı olarak ya da güneş ışınlarına uzun süreli maruziyeti ile ortaya çıkabiliyor. Yaşamı tehdit eden beyin kanamalarının tanı ve tedavisi, gelişen tıbbi teknoloji ve cerrahi yöntemlerin uygulanmasıyla yapılabiliyor. Bunun yanında, alınabilecek basit önlemlerle riski en aza indirilebiliyor. Uz. Dr. Rodi Sarı Polat, beyin kanamaları ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi. İşte beyin kanamasının 10 kritik belirtisi...

Giriş Tarihi: 27.06.2019 10:49 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019 14:51
Beyin kanaması belirtileri nelerdir? İşte beyin kanamasının 10 kritik belirtisi...

Çoğunlukla travma ve kazalar sonucu oluşan kanamaları, krizine bağlı olarak ya da güneş ışınlarına uzun süreli maruziyeti ile ortaya çıkabiliyor. Yaşamı tehdit eden beyin kanamalarının tanı ve tedavisi, gelişen tıbbi teknoloji ve cerrahi yöntemlerin uygulanmasıyla yapılabiliyor. Bunun yanında, alınabilecek basit önlemlerle riski en aza indirilebiliyor. Uz. Dr. Rodi Sarı Polat, beyin kanamaları ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi. İşte beyin kanamasının 10 kritik belirtisi...

Beyin kanaması belirtileri nelerdir? İşte beyin kanamasının 10 kritik belirtisi...

SICAK HAVA TANSİYONUN ZARARLI ETKİLERİNİ ARTIRIYOR

Yaz aylarında güneşin neden olduğu yüksek hava sıcaklığı, hipertansiyonu tetikleyerek içi kanamalara neden olabilmektedir. Beyin damarları yaş ilerledikçe yıpranır ve elastiki özelliklerini kaybeder.

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Beyin kanaması belirtileri nelerdir? İşte beyin kanamasının 10 kritik belirtisi...

Bu nedenle yüksek tansiyonu olan ileri yaştaki kişilerde, özellikle de yaz aylarında, direnci yeterince azalan damarlarında yırtılma ve beyin kanamaları ortaya çıkabilmektedir.

Beyin kanaması belirtileri nelerdir? İşte beyin kanamasının 10 kritik belirtisi...

PEK ÇOK NEDEN KANAMAYI TETİKLİYOR

dokusunun zedelenmesi ya da damarlarının yırtılması sonucu ortaya çıkan ve yaşamsal tehdit oluşturan beyin kanamaları, bazen travmatik bazen de farklı nedenlerle görülmektedir.

Beyin kanaması belirtileri nelerdir? İşte beyin kanamasının 10 kritik belirtisi...

Başın darbe alması olarak tanımlanan travmalarda, darbenin geldiği yer ve kafada yarattığı hasara bağlı olarak oluşabilir.

Beyin kanaması belirtileri nelerdir? İşte beyin kanamasının 10 kritik belirtisi...

Kafa travması dışında kanamalarının ana nedeni hipertansiyondur. Bunun dışında damar duvarının yapısal bozukluğuna bağlı olarak gelişen anevrizmalar, areriovenöz malformasyonlar, tümörler ile bazı kan hastalıklarında da bu soruna rastlanabilir.

Beyin kanaması belirtileri nelerdir? İşte beyin kanamasının 10 kritik belirtisi...

Diyabet ve hastaları ile sigara içenler ve obezite problemi olanlar, bakımından birinci derece risk grubunda yer aldıkları unutulmamalıdır.

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