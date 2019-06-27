Beyin kanaması belirtileri nelerdir? İşte beyin kanamasının 10 kritik belirtisi...

Çoğunlukla travma ve kazalar sonucu oluşan beyin kanamaları, hipertansiyon krizine bağlı olarak ya da güneş ışınlarına uzun süreli maruziyeti ile ortaya çıkabiliyor. Yaşamı tehdit eden beyin kanamalarının tanı ve tedavisi, gelişen tıbbi teknoloji ve cerrahi yöntemlerin uygulanmasıyla yapılabiliyor. Bunun yanında, alınabilecek basit önlemlerle beyin kanaması riski en aza indirilebiliyor. Uz. Dr. Rodi Sarı Polat, beyin kanamaları ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi. İşte beyin kanamasının 10 kritik belirtisi...