Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bin çeşit arasından seçildi! İşte en sağlıklı gıda...
Giriş Tarihi: 30.09.2020 16:50 Güncelleme Tarihi: 10.08.2021 14:21

Bin çeşit arasından seçildi! İşte en sağlıklı gıda...

Dünya üzerinde binlerce besin arasından seçilen en sağlıklı besinler adeta şifa dağıtıyor. Vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri içeren, günlük beslenme listenizde mutlaka olması gereken bu besinlerin faydaları şaşırtıyor. Sağlıklı bir yaşam için vücudumuzun ihtiyacı olan öyle besinler var ki olmazsa olmaz! Bilim insanları, insan sağlığına iyi gelen gıdaları açıkladı. Peki sağlıklı ve uzun bir ömür için hangi besinleri tüketmeli? Binlerce besin arasından seçilen ve en sağlıklı besinler olarak gruplandırılan besinler hangileri? İşte en sağlıklı besinler listesi...

Bin çeşit arasından seçildi! İşte en sağlıklı gıda...

Vücudu hastalıklardan korumak için besinlerin şifalı gücünden faydalanmak gerekiyor. Dünya üzerinde binlerce besin arasından seçilen en sağlıklı besinler adeta şifa dağıtıyor. Vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri içeren, günlük beslenme listenizde mutlaka olması gereken bu besinlerin faydaları şaşırtıyor. Sağlıklı bir yaşam için vücudumuzun ihtiyacı olan öyle besinler var ki olmazsa olmaz! Bilim insanları, insan sağlığına iyi gelen gıdaları açıkladı. Peki sağlıklı ve uzun bir ömür için hangi besinleri tüketmeli? Binlerce besin arasından seçilen ve en sağlıklı besinler olarak gruplandırılan besinler hangileri? İşte en sağlıklı besinler listesi...

Bin çeşit arasından seçildi! İşte en sağlıklı gıda...

KEFİR: Bir bardak

Kalsiyum, fosfor, magnezyum ve protein açısından zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, laktoz hassasiyetini düzenler, diş çürüklerini önlemede de etkilidir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bin çeşit arasından seçildi! İşte en sağlıklı gıda...

KIRMIZI ÇAY: Bir poşet

Antioksidandır, kronik ve gelişme aşamasındaki hastalıklardan korur, kalsiyum ve demir gibi mineraller açısından zengindir.

Bin çeşit arasından seçildi! İşte en sağlıklı gıda...

MUZ: Bir orta boy

Kalbi koruyan potasyum için kusursuz bir kaynaktır.

Bin çeşit arasından seçildi! İşte en sağlıklı gıda...

AHUDUDU: Bir kap

Sağlıklı hücrelerin ölümüne karşı koyar, kalp sağlığına destek olur, obeziteye karşı etkilidir

SON DAKİKA