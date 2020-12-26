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Bir arı mucizesi

Bir arı ürünü olan sayısız fayda içeriyor. Yapılan araştırmalar, doğru kullanılırsa propolisin bizi virüslerden de koruyabileceğini gösteriyor. Propolis en yüksek antioksidan etki gösteren arı ürünüdür. Mikropları öldürücü, inflamasyonu önleyici, bağışıklık sistemini modüle edici, tümör oluşumunu engelleyici, kanser hücrelerine karşı savaşçı, ülseri tedavi edebilen, karaciğeri koruyan, kalp sağlığında etkili ve nörolojik hastalıklara karşı kalkan görevi gören bir etkisi olduğunu artık çok iyi biliyoruz. Bu kadar yararlı olması içerdiği 300'den fazla biyoaktif bileşenden kaynaklanıyor. Fakat içerisinde öyle iki bileşen var ki viral enfeksiyonlara karşı vücudun savunma sistemini şaha kaldırıyor: Kafeik Asit Fenetil Ester (CAPE) ve Pinocembrin… Bu fenolik bileşenler, özellikle virüsün hücrelere yapışmasını önleyerek hastalıktan korunmamıza katkı sağlıyor.

Selahattin DÖNMEZ
Giriş Tarihi: 26.12.2020 11:33 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 11:35
Bir arı mucizesi propolis

Bir arı ürünü olan sayısız fayda içeriyor. Yapılan araştırmalar, doğru kullanılırsa propolisin bizi virüslerden de koruyabileceğini gösteriyor. Propolis en yüksek antioksidan etki gösteren arı ürünüdür. Mikropları öldürücü, inflamasyonu önleyici, bağışıklık sistemini modüle edici, tümör oluşumunu engelleyici, kanser hücrelerine karşı savaşçı, ülseri tedavi edebilen, karaciğeri koruyan, kalp sağlığında etkili ve nörolojik hastalıklara karşı kalkan görevi gören bir etkisi olduğunu artık çok iyi biliyoruz. Bu kadar yararlı olması içerdiği 300'den fazla biyoaktif bileşenden kaynaklanıyor. Fakat içerisinde öyle iki bileşen var ki viral enfeksiyonlara karşı vücudun savunma sistemini şaha kaldırıyor: Kafeik Asit Fenetil Ester (CAPE) ve Pinocembrin… Bu fenolik bileşenler, özellikle virüsün hücrelere yapışmasını önleyerek hastalıktan korunmamıza katkı sağlıyor.

Bir arı mucizesi propolis

Pandeminin başlangıcından bu yana danışanlarıma her gün kullanmalarını öneriyorum. "Maske, mesafe ve el hijyeni kuralına, dengeli beslenmeyi de ekleyelim. Bu bizi koruyacak" demiştim. Bugüne kadar sağlıklı bir süreçte, düşük kalorili bir diyet uygulayarak yağ dokusu kaybederken, koronavirüse yakalanan bir hastam şu ana dek olmadı. Ben bu durumu zayıflamalarına, egzersizle dinç kalmalarına ve propolis kullanarak bağışıklık sistemlerini güçlendirmelerine bağlıyorum.

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Bir arı mucizesi propolis

SİTOKİN FIRTINASINI ÖNLÜYOR

Ağustos 2020 tarihinde Brezilyalı bilim adamlarının yaptığı ve Biomedicine and Pharmacotherapy dergisinde yayınlanan konulu derleme haklılığımı kanıtlar nitelikte. Bu derlemede propolisin Covid-19 üzerindeki iki önemli etkisi vurgulanıyor. Birincisi propolisin antioksidan etkisini oluşturan fenolik bileşenlerinin hastalığın bulaşmasını önlediği ve virüsün ACE-2 reseptörlerine bağlanarak akciğerlerde yaratacağı ölümcül etki mekanizmasını önleyecek kadar etkileri olduğu idi. İkincisi ise propolisin sitokin fırtınası sendromu üzerindeki olumlu etkisiydi. Virüs bulaşmadan önce vücudumuzda inflamasyona neden olan IL-6, IL-1 ve TNF-α gibi belirteçlerin miktarını azaltarak; sitokin üretimini baskılayıp hastalığa karşı vücut direncinde artışa neden oluyor.

Bir arı mucizesi propolis

Bu biyokimyasal mekanizmanın detaylı anlatıldığı derlemede, düzenli kullanımının Covid-19 için çok önemli bir klinik tablo olan sitokin fırtına sendrom riskini azaltabileceği ve propoliste doğal olarak bulunan Kafeik Asit Fenetil Ester (CAPE) etken maddesinden günde 1200 mg kadar kullanıldığında, bu teröpatik etkinin görülebileceğinin altı önemle çiziliyor.
Bu yıl içinde yayınlanan pek çok makalede, propolisin, virüslerin çoğalmasını önlediği, kanın pıhtılaşmasını engellediği ve bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olduğu belirtiliyor.

Bir arı mucizesi propolis

Türkiye'deki propolisler analiz edildi

Avrupa Bilim ve Teknoloji dergisinin 2020 Ağustos sayısında yayınlanan Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü bilim insanlarının yaptığı araştırma sonuçları bomba etkisi yarattı. Ülkemizde piyasada ticari olarak satılan farklı çözücü ve taşıyıcı içeren, farklı üretim teknolojisi ve ambalaj tipleri ile üretilen tek kullanımlık, damlalık ve sprey formlarında propolislerin biyoaktif bileşenlerinin belirlenmesi üzerinde yapılan analiz çalışması tüketicilerin güvenle kullanabileceği seçimi için çok değerli bilgiler edinmemizi sağladı.

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