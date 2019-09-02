Boy uzatan besinler nelerdir? İşte okul başarısına katkı sağlayan ve boy uzatan süper besinler...

Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, "Boy uzaması genel olarak genetik unsurlarla birlikte düşünülmektedir fakat genetik unsurların dışında beslenme alışkanlıkları, spor, uyku düzeni, ağır iş- yapıp yapmama gibi birçok çevresel faktörde boy uzamasını etkilemektedir" dedi. Uzun boylu olmak isteyenlerin sağlıklı kemiklere sahip olmaya dikkat etmesi gerektiğini kaydeden Küçük, "Kemiklerin gelişip yenilenebilmesi, sağlıklı olması için de bazı minerallere ihtiyacı vardır. Bu minerallerden en önemlileri kalsiyum ve fosfordur...