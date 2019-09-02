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  • Boy uzatan besinler nelerdir? İşte okul başarısına katkı sağlayan ve boy uzatan süper besinler...

? İşte okul başarısına katkı sağlayan ve ...

Okulların açıldığı bugünlerde anne babaların merak edip arattığı bir soru da beslenme çantasında neler olmalı? Hangi okul başarısına etki eder? alışkanlığı daha küçük yaşlarda edinilmesi gereken bir davranıştır. Besinlerin vücudumuza sağlıklı olanını seçme, hayatımızın bütününü oldukça etkiler. Sağlıklı beslenme akabinde sağlıklı bir vücut getirir. Besinlerin büyürken vücudumuza etkilerini hepimiz biliyoruz. Özellikle çocukların gelişme çağında tüketmesi gereken bazı besinler vardır. Peki olduğunu biliyor musunuz? ? Gelişme çağında tüketilen hangi besinler boy uzatır? Boy uzamasına olumlu etkisi olduğu uzmanlar tarafından açıklanan bu besinlere sofranızda daha çok yer açın... İşte ...

Giriş Tarihi: 02.09.2019 14:30 Güncelleme Tarihi: 02.09.2019 14:34
Boy uzatan besinler nelerdir? İşte okul başarısına katkı sağlayan ve boy uzatan süper besinler...

Okulların açıldığı bugünlerde anne babaların merak edip arattığı bir soru da beslenme çantasında neler olmalı? Hangi okul başarısına etki eder? alışkanlığı daha küçük yaşlarda edinilmesi gereken bir davranıştır. Besinlerin vücudumuza sağlıklı olanını seçme, hayatımızın bütününü oldukça etkiler. Sağlıklı beslenme akabinde sağlıklı bir vücut getirir. Besinlerin büyürken vücudumuza etkilerini hepimiz biliyoruz. Özellikle çocukların gelişme çağında tüketmesi gereken bazı besinler vardır. Peki olduğunu biliyor musunuz? ? Gelişme çağında tüketilen hangi besinler boy uzatır? Boy uzamasına olumlu etkisi olduğu uzmanlar tarafından açıklanan bu besinlere sofranızda daha çok yer açın... İşte ...

Boy uzatan besinler nelerdir? İşte okul başarısına katkı sağlayan ve boy uzatan süper besinler...

Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, "Boy uzaması genel olarak genetik unsurlarla birlikte düşünülmektedir fakat genetik unsurların dışında beslenme alışkanlıkları, spor, uyku düzeni, ağır iş- yapıp yapmama gibi birçok çevresel faktörde boy uzamasını etkilemektedir" dedi. Uzun boylu olmak isteyenlerin sağlıklı kemiklere sahip olmaya dikkat etmesi gerektiğini kaydeden Küçük, "Kemiklerin gelişip yenilenebilmesi, sağlıklı olması için de bazı minerallere ihtiyacı vardır. Bu minerallerden en önemlileri kalsiyum ve fosfordur...

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Boy uzatan besinler nelerdir? İşte okul başarısına katkı sağlayan ve boy uzatan süper besinler...

11-24 yaş arasındaki dönem fosfor ve kalsiyum ihtiyacının en fazla olduğu dönemdir. Diğer bir etken ise D vitaminidir. D vitamin de kemik gelişimi için önemli bir faktördür...

Boy uzatan besinler nelerdir? İşte okul başarısına katkı sağlayan ve boy uzatan süper besinler...

D vitamini sayesinde mineraller etkin bir şekilde emilir. D vitamini en çok yumurta sarısında, karaciğerde, balık yağında bulunur...

Boy uzatan besinler nelerdir? İşte okul başarısına katkı sağlayan ve boy uzatan süper besinler...

Ama temel kaynağı güneş ışınlarıdır ve deride güneş ışığının etkisiyle de meydana gelir. Günde en az 15-30 dakika arasında güneş ışınlarından faydalanmak gerekir. Uzun bir boya sahip olmak içinse tek başına beslenmek veya egzersiz yapmak sizi bir sonuca götürmez. Egzersizin yanı sıra boy uzaması için gerekli olan desteklerini de mutlaka kullanmalıyız. Özellikle besin konusunda daha duyarlı olarak buna başlayabilirsiniz" diye konuştu.

Boy uzatan besinler nelerdir? İşte okul başarısına katkı sağlayan ve boy uzatan süper besinler...

BOYUN UZAMASINA YARDIMCI OLAN BESİNLER

En uygun beslenme tarzının ise sebze, meyve ve proteinlerin dengeli alınması olduğunu kaydeden Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, şöyle konuştu:

Boy uzatan besinler nelerdir? İşte okul başarısına katkı sağlayan ve boy uzatan süper besinler...

"Normal kemik büyümesi için yeterli proteinin alınması, A, C, D vitaminleri, kalsiyum, fosforlu gıdaların yeterli miktarda tüketilmesi gerekir. Çinko ve bakır gibi elementler de boy uzaması için oldukça gerekli minerallerdir. Bunlar sadece boyun normal şekilde uzamasını sağlar ve eksikliğinde boy kısalığı görülebilir. Protein ve gerekli minerallerin yeterince alınabilmesi için et ve süt ürünlerinin çocukluk ve ergenlik döneminde düzenli olarak tüketilmesi gerekiyor...

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