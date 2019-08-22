Bu baharatı hayatınızdan eksik etmeyin!

Hint mutfağının vazgeçilmez baharatlarından muskat hakkında bilginiz var mı? Endonezya'nın yağmur ormanlarında yetişen ve küçük hindistan cevizi olarak bilinen muskatın elbette hindistan ceviziyle bir alakası yok… Muskat, herdem taze ve yaprak dökmeyen muskat ağacının tohumundan gelen bir baharattır. Muskat ağacı, kurutulmuş kırmızımsı tohum kaplaması olan bir güçlü ve benzersiz bir baharat ailesinin üyelerinden. Küçük hindistan cevizi muskat vitamin, mineral ve esansiyel yağlarla ilgili organik bileşiklerin besleyici içeriği nedeniyle sağlığımıza çeşitli faydaları olan bir baharat.

Son zamanlarda Türkiye'de de mutfağın vazgeçilmesi olan bu baharatın faydalarına gelin birlikte bakalım…