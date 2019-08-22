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Bu baharatı hayatınızdan eksik etmeyin!

Hint mutfağının vazgeçilmez baharatlarından hakkında bilginiz var mı? 'nın yağmur ormanlarında yetişen ve küçük cevizi olarak bilinen muskatın elbette hindistan ceviziyle bir alakası yok… Muskat, herdem taze ve yaprak dökmeyen muskat ağacının tohumundan gelen bir baharattır. Muskat ağacı, kurutulmuş kırmızımsı tohum kaplaması olan bir güçlü ve benzersiz bir baharat ailesinin üyelerinden. muskat vitamin, mineral ve esansiyel yağlarla ilgili organik bileşiklerin besleyici içeriği nedeniyle sağlığımıza çeşitli faydaları olan bir baharat.
Son zamanlarda 'de de mutfağın vazgeçilmesi olan bu baharatın faydalarına gelin birlikte bakalım…

Giriş Tarihi: 22.08.2019 09:53 Güncelleme Tarihi: 22.08.2019 11:12
Bu baharatı hayatınızdan eksik etmeyin!

SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR

; mide ülserlerini tedavi edebilecek ve sindirime yardımcı olabilecek tıbbi özelliklere sahip bir baharat. Birçok insanın muskatı tercih etmesinin sebebi hazmı kolaylaştırıyor olması. Bazen, Hint tatlılarına bile aynı nedenden dolayı küçük parça muskat eklenir. Ayrıca muskat beslenme uzmanları tarafından da önerilen bir baharat; çünkü muskat diyet lifinin düzensiz bağırsak hareketlerini düzenliyor. Muskat sindirime yardım ederken aynı zamanda bağırsak problemlerini de tedavi edebilir.

Bu baharatı hayatınızdan eksik etmeyin!

UYKUSUZLUK ÇEKENLER İÇİN ALTERNATİF OLABİLİR

uyku sorunu yaşayanlar için de etkili olabilir. Muskat stresli günlerde zihni gevşetir ve uyumanıza yardımcı olabilir.Uzmanlar uykusuzluk sorunu yaşayanlara, bir bardak ılık süt içerisine bir tutam muskat tozu ekleyerek içmeyi öneriyor.

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Bu baharatı hayatınızdan eksik etmeyin!

MUSKAT AĞRIYI HAFİFLETİR

Küçük cevizi, ağrı ve rahatsızlığı hafifletmeye yardımcı olabilecek antienflamatuar özelliklere sahiptir. , miyelisin, elemisin, safrole ve öjenol gibi ağrılara karşı faydalı kılan kimyasallara sahiptir. Muskat ayrıca yalnızca baş ağrılarını gidermekle kalmaz, aynı zamanda yaralanma ve yaralanmalarla ilişkili ağrıyı hafifletmeye yardımcı olan antioksidanlar ve anti-enflamatuar özelliklerle doludur.

Bu baharatı hayatınızdan eksik etmeyin!

AĞIZ KOKUSUNU TEDAVİ ETMEYE YARDIMCI OLUR

Muskatın antibakteriyel ve antimikrobiyal özelliklere sahip olması sebebiyle ağız kokusunu da giderir. Ayrıca, dişinizdeki bakteriler diş ağrısına neden olur ve zamanında tedavi edilmezse diş çürümesine neden olabilir. Bu baharat diş çürümesini de önlemeye yardımcı olur. ; diş etlerinde kanama, diş ağrısı vb. gibi çeşitli oral problemlerin tedavisine katkıda bulunabilir.

Bu baharatı hayatınızdan eksik etmeyin!

MUSKAT CİLT İÇİNDE ÖNERİLİR

Cildiniz için harikalar yaratabilecek doğal bir ürün arayışı içindeyseniz muskatı not alın. antimikrobiyal ve anti-enflamatuar özelliği sayesinde cildin sağlıklı kalmasına, esnek kalmasına ve siyah noktalardan kurtulmaya yardımcı olur. Muskat erken yaşlanmayı geciktirmede de yardımcı olabilir. Bu baharatı cildiniz için kullanmanın en iyi yolu, toz halinde bal ile karıştırmak ve cildinizi nazikçe ovalamaktır.

Bu baharatı hayatınızdan eksik etmeyin!

KAN BASINCI VE DOLAŞIMINI DÜZENLEMEYE YARDIMCI OLUR

kalsiyum, potasyum, manganez ve demir gibi mineraller bakımından zengindir ve bunların tümü kan basıncının düzenlenmesinde ve kan dolaşımının artmasında yardımcı olur. Bu mineraller stresi azaltma etkisine sahiptir ve ayrıca kan damarlarını gevşetir ve kan basıncının düzenlenmesinde de yardımcı olur.

Bu baharatı hayatınızdan eksik etmeyin!

ANTİDEPRESAN ÖZELLİĞİ MEVCUT

vücut üzerinde sakinleştirici bir etkiye de sahiptir, bu da onu büyük bir antidepresan yapar. Bu baharat depresyon ve anksiyete tedavisinde diğer ilaçlara göre daha az yan etki yapması açısından değerlidir. Baharatta bulunan makelignan gibi bileşenlerin beyninizi keskinleştirerek hafızayı geliştirdiği de söylenir.

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