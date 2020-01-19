Bu belirtilere dikkat! Kanser ilk olarak böyle belirti veriyor...

Kanser, ilişkili hastalıkların bütününe verilen addır. Tüm kanser türlerinde, vücut hücrelerinden bazıları durmadan bölünmeye başlarlar ve çevre dokulara yayılırlar. Kanser, trilyonlarca hücreden meydana gelen insan vücudunun neredeyse herhangi bir yerinde başlayabilir. Küçük belirtilerle ortaya çıkan sonrasında hızla vücuda yayılan kanseri ilk gün anlamanızı sağlayacak belirtileri Dünya Sağlık Örgütü açıkladı. Her hastalık öncelikle küçük belirtilerle baş gösteriyor. Peki, çağın en korkulan hastalıklarından bir olan kanserin ilk belirtisi nasıl ortaya çıkıyor? Ağrı, ateş, boğaz ağrısı gibi belirtiler çoğu zaman griple karıştırılabiliyor. Birçok ciddi hastalık, başlangıçta hastalar tarafından önemsenmediği için ihmaller söz konusu olabiliyor. Kanser de birçok hastalık gibi başlangıçta küçük belirtiler vererek vücuda yayılıyor. Peki başta kanser olmak üzere ciddi hastalıkların ilk belirtileri neler? İşte birçok hastalığın vücuttaki ilk belirtileri...