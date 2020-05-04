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Haberler Galeri Bu besinler diyabetle savaşıyor! İşte diyabete savaş açan etkili besinler
Giriş Tarihi: 04.05.2020 11:03 Güncelleme Tarihi: 03.07.2021 09:08

Bu besinler diyabetle savaşıyor! İşte diyabete savaş açan etkili besinler

Günlük yaşantımızda tükettiğimiz besinlerin sağlığımız üzerinde birçok etkisi bulunmaktadır. Bazı besinler içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde sağlığımıza ciddi şekilde faydalar sağlar. Diyabetle savaşan ve diyabetin önlenmesine yardımcı olan besinler nelerdir? Tip 2 diyabetinizden kurtulmak ya da en azından riskini azaltmak istiyorsanız veya Tip 1 diyabetinizi kontrol altında tutmak istiyorsanız yeme alışkanlıklarınıza ilave edeceğiniz besinlerle bu mümkün olmaktadır. İşte diyabetle savaşan en etkili 20 besin...

Bu besinler diyabetle savaşıyor! İşte diyabete savaş açan etkili besinler

Günlük yaşantımızda tükettiğimiz besinlerin sağlığımız üzerinde birçok etkisi bulunmaktadır. Bazı besinler içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde sağlığımıza ciddi şekilde faydalar sağlar. Diyabetle savaşan ve diyabetin önlenmesine yardımcı olan besinler nelerdir? Tip 2 diyabetinizden kurtulmak ya da en azından riskini azaltmak istiyorsanız veya Tip 1 diyabetinizi kontrol altında tutmak istiyorsanız yeme alışkanlıklarınıza ilave edeceğiniz besinlerle bu mümkün olmaktadır. İşte diyabetle savaşan en etkili 20 besin...

Bu besinler diyabetle savaşıyor! İşte diyabete savaş açan etkili besinler

Diyabetin tüm dünyada hızla artması dikkatleri hastalıktan korunmada alınacak önlemlere çeviriyor. Hareketli yaşamın yanı sıra dengeli ve düzenli beslenme de diyabetle mücadelede çok önemli role sahip. Ancak bu mücadelede bazı besinler öne çıkıyor. İşte o besinlerin en önemlileri:

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Bu besinler diyabetle savaşıyor! İşte diyabete savaş açan etkili besinler

KURUYEMİŞLER

Sağlıklı yağ bulundurma açısından oldukça zengin olan kuruyemişler dengeli tüketildiği takdirde kan şekeri kontrolünü kolaylaştırıyor.

Bu besinler diyabetle savaşıyor! İşte diyabete savaş açan etkili besinler

ÇEKİRDEK

Kuruyemişlerden olan kabak çekirdeği Omega 3 açısından oldukça zengin. Düşük karbonhidrat değerine sahip bu besin kan şekerinizi dengelerken aynı zamanda bir demir deposu. Dengeli tüketildiği takdirde ay çekirdeği de iyi bir seçim ancak kabak çekirdeği özellikle tüketilmesi gereken besinlerden. Yine de porsiyon miktarını ayarlamayı hatırlatmakta fayda var.

Bu besinler diyabetle savaşıyor! İşte diyabete savaş açan etkili besinler

BALIK

En sağlıklı protein kaynaklarından biri olan balık, Omega 3 deoposu olması bakımından sadece diyabet hastalarının değil herkesin tüketmesi gereken bir gıda.

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