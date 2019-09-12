Bu besinler kötü rüyalar görmenize neden oluyor! İşte uykunuzu kaçıracak besinler...

Tükettiğimiz bazı besinler uyku düzenimize ciddi zararlar verebiliyor. Özellikle uyumaya yakın tükettiğimiz besinler geceleri rüyalarımızı etkiliyor. Bu yüzden gün içinde yediğimiz besinlerin yanı sıra uyumadan önce tükettiğimiz besinlere de dikkat etmemiz gerekiyor. Uzmanlar yatmadan önce ya da gece yarısı atıştırmayı sevenlerin bu besinlerden uzak durmaları konusunda uyarılarda bulundu. Peki uykumuzu etkileyerek gece kötü rüyalar görmemize neden olan besinler nelerdir? şte uykunuzu kaçıracak, kötü rüyalar görmenize neden olacak tehlikeli besinler...