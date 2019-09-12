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  • Bu besinler kötü rüyalar görmenize neden oluyor! İşte uykunuzu kaçıracak besinler...

Bu kötü görmenize neden oluyor! İşte besinler...

Tükettiğimiz bazı düzenimize ciddi zararlar verebiliyor. Özellikle uyumaya yakın tükettiğimiz besinler geceleri rüyalarımızı etkiliyor. Bu yüzden gün içinde yediğimiz besinlerin yanı sıra uyumadan önce tükettiğimiz besinlere de dikkat etmemiz gerekiyor. Uzmanlar yatmadan önce ya da gece yarısı atıştırmayı sevenlerin bu besinlerden uzak durmaları konusunda uyarılarda bulundu. Peki uykumuzu etkileyerek gece kötü görmemize neden olan besinler nelerdir? şte , kötü rüyalar görmenize neden olacak tehlikeli besinler...

Giriş Tarihi: 12.09.2019 11:47 Güncelleme Tarihi: 12.09.2019 11:50
Bu besinler kötü rüyalar görmenize neden oluyor! İşte uykunuzu kaçıracak besinler...

Tükettiğimiz bazı düzenimize ciddi zararlar verebiliyor. Özellikle uyumaya yakın tükettiğimiz besinler geceleri rüyalarımızı etkiliyor. Bu yüzden gün içinde yediğimiz besinlerin yanı sıra uyumadan önce tükettiğimiz besinlere de dikkat etmemiz gerekiyor. Uzmanlar yatmadan önce ya da gece yarısı atıştırmayı sevenlerin bu besinlerden uzak durmaları konusunda uyarılarda bulundu. Peki uykumuzu etkileyerek gece kötü görmemize neden olan besinler nelerdir? şte , kötü rüyalar görmenize neden olacak tehlikeli besinler...

Bu besinler kötü rüyalar görmenize neden oluyor! İşte uykunuzu kaçıracak besinler...

Korku ve gerilim filmleri, ilaçlar ve stres de kabuslara yol açabilir. Ancak seçtiğiniz atıştırmalıkların da kalitenizi azaltabileceğini biliyor muydunuz?

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Bu besinler kötü rüyalar görmenize neden oluyor! İşte uykunuzu kaçıracak besinler...

Tükettiğiniz yiyecekler düzeninizi doğrudan etkileyebilir ve geceleri rüyalarınızı kontrol edebilir. Yatmadan kısa bir süre önce bir şeyler atıştırmaktan hoşlanıyorsanız, yiyeceğiniz şeye karar verirken iki kez düşünmek isteyebilirsiniz.

Bu besinler kötü rüyalar görmenize neden oluyor! İşte uykunuzu kaçıracak besinler...

KEK VE KURABİYE

Şekerin kilo yaptığı, kalp hastalığı, diyabet ve kanser riskini artırdığı bilinen bir gerçek. Ancak şekerli yiyecekler kötü rüyalara da neden olabilir. Bu yüzden yatmadan önce kurabiye ve kek yemekten uzak durmak gerekiyor.

Bu besinler kötü rüyalar görmenize neden oluyor! İşte uykunuzu kaçıracak besinler...

PEYNİR

Size kabus gördürecek besinlerden biri de peynir. Daha önce yapılan bir araştırmaya göre; yatmadan önce süt ürünleri tüketmek kötü görmeye neden oluyor.

Bu besinler kötü rüyalar görmenize neden oluyor! İşte uykunuzu kaçıracak besinler...

Yayınlanan bir araştırmada, çalışmaya katılanların yüzde 31'inin kurabiye ve kek gibi yiyecekler yedikten sonra tuhaf gördüğü bildirildi. Şekerli yiyecekler uykunun REM (hızlı göz hareketi) aşamasında rüya oluşumlarını değiştirebilir. Bu yüzden uyumadan en az 6 saat önce yediklerinizden emin olun.

Bu besinler kötü rüyalar görmenize neden oluyor! İşte uykunuzu kaçıracak besinler...

ACI SOS

Baharatlı yiyeceklerin ve acı sosun kötü görmenize yol açtığını duymuş olabilirsiniz hatta bunu deneyimlemiş olabilirsiniz. Yapılan son araştırmalara göre; bu doğru bir bilgi.

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