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Haberler Galeri Bu besinlere dikkat! Koronavirüs ve gribe karşı koruyorlar...

Bu besinlere dikkat! Koronavirüs ve gribe karşı koruyorlar...

Grip mevsiminin de başlamasıyla beraber vatandaşlar hem coronavirüs salgınına karşı hem de mevsimlik gripten korunabilmek amacıyla doğal yollardan vücut direncini arttırmanın yollarını arıyor. Bu noktada iki virüsten de korunma yollarını açıklayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. bağışıklık sistemini güçlendirebilmek için beslenme önerilerini paylaştı. İşte hem gripten hem de coronavirüsten korunabilmek için tüketilmesi gereken o besin önerileri…

Giriş Tarihi: 23.10.2020 08:50 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 08:50
Bu besinler Kovid-19 salgınından koruyor! Her gün mutlaka...

Bu besinler Kovid-19 salgınından koruyor! Her gün mutlaka...

Bağışıklık sistemi vücudu tüm hastalıklara karşı korumada büyük rol oynarken dışarıdan alınabilecek çeşitli besin takviyeleri ile vücut direncinizi yükseltmek oldukça basit. Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını ile mücadele sürerken şimdilerde ise mevsimlik gribe karşı da bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek büyük önem taşıyor. İşte hem gripten hem de coronavirüsten korunabilmek için tüketilmesi gereken o besin önerileri…

UZMAN İSİM AÇIKLADI! BU BESİNLER HEM CORONAVİRÜSTEN HEM DE GRİPTEN KORUYOR!

Güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmanın en basit yolu vücudun ihtiyacı olan her türlü vitamini düzenli olarak tüketmekten geçmektedir. Son dönemde ortaya çıkan Covid-19 salgını yanı sıra grip mevsiminin de kapıya dayanmasıyla vatandaşlar hastalıklara karşı koruyan besinler için araştırmalarına başladı…

Bu besinler Kovid-19 salgınından koruyor! Her gün mutlaka...

Bu besinler Kovid-19 salgınından koruyor! Her gün mutlaka...

Bağışıklık sistemimizin vücudumuzu hastalıklara karşı koruyan, onlarla savaşmamızı sağlayan bir savunma sistemi olduğunu belirten Bahçeşehir Üniversite Hastanesi Medical Park Göztepe'den Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. , özellikle mevsim geçişlerinde görülen grip, soğuk algınlığı, boğaz enfeksiyonu gibi birçok hastalıkla başa çıkmanın yolunun güçlü bir bağışıklık sisteminden geçtiğini söyledi.

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Bu besinler Kovid-19 salgınından koruyor! Her gün mutlaka...

Bu besinler Kovid-19 salgınından koruyor! Her gün mutlaka...

HAFTADA 2-3 KEZ SOFRANIZDA BALIĞA YER VERİN

Güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmanın beslenme ile yakından ilişkili olduğunu ifade eden Diyetisyen , balık tüketiminin özellikle de bu dönemde ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Balık, Omega-3 yağ asitlerinden zengin içeriğe sahiptir. Özellikle soğuk deniz balıklarında yüksek miktarda antioksidan etki gösteren Omega 3 yağ asitlerine rastlayabiliriz. Araştırmalara göre, Omega-3 yağ asitlerinin bağışıklık üzerinde güçlendirici etkisi olduğu ve özellikle kolon ve prostat kanserleri için koruyucu etkiye sahip olduğu ortaya konmuştur. Güçlü bir bağışıklık sistemi için haftada 2-3 kez balık tüketimi önerilmektedir" ifadelerini kullandı.

Bu besinler Kovid-19 salgınından koruyor! Her gün mutlaka...

Bu besinler Kovid-19 salgınından koruyor! Her gün mutlaka...

SEBZE VE MEYVELERİ ÖĞÜNLERİNİZDEN EKSİK ETMEYİN

Sebze ve meyvelerin oldukça zengin antioksidan (A, C, E vitaminleri, folik asit gibi vitaminler, selenyum gibi mineraller, oligosakkaritler ve bazı fenolik bileşikler) içeriğine sahip olduğuna dikkat çeken Dyt. , şöyle devam etti:

"Sebze ve meyveler, sahip oldukları antioksidan içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı vücut direncini artırmada önemli rol oynarlar. Özellikle maydanoz, kuşburnu, yeşil biber, greyfurt, portakal, kivi, çilek, enginar içlerinde yüksek miktarda C vitamini; zeytin yağı, ceviz, badem, fındık ve türevleri E vitamini ve havuç, ıspanak, domates, brokoli, pırasa, bal kabağı gibi sebzeler ise bir A vitamini türevi olan 'beta karoten' içerir. Vücut direncinizi artırmak ve savunma sisteminizi güçlü tutmak için meyve ve sebzeleri sofralarınızdan eksik etmeyin."

Bu besinler Kovid-19 salgınından koruyor! Her gün mutlaka...

Bu besinler Kovid-19 salgınından koruyor! Her gün mutlaka...

YULAFIN ZENGİN İÇERİĞİNDEN FAYDALANIN

Besin bileşenleri açısından oldukça zengin içeriğe sahip olan yulafın da güçlü bir karbonhidrat ve lif kaynağı olduğuna dikkat çeken Dyt. , "Yapılan çalışmalarda yulafın içerdiği beta-glukan sayesinde kanser, mikrobiyalenfeksiyonlar, diyabet ve yüksek kolesterol tedavisinde de etkili olabileceği ortaya konmuştur. Bununla birlikte bağışıklık sistemi üzerinde de uyarıcı etkiye sahip olan yulaf; sık sık grip olan, soğuk algınlığına yakalanan ve stresli bir hayata sahip bireylerin beslenmelerinde mutlaka yer almalıdır" dedi.

Bu besinler Kovid-19 salgınından koruyor! Her gün mutlaka...

Bu besinler Kovid-19 salgınından koruyor! Her gün mutlaka...

SARIMSAK DOĞAL ANTİBİYOTİK

Sarımsağın da sofralarımızın vazgeçilmezi olarak pek çok hastalığın tedavisinde doğal antibiyotik olarak kullanıldığını aktaran Dyt. , yüzyıllardır değişmeyen şifa kaynağı olan sarımsağın içerdiği 'allicin' sayesinde güçlü bir antioksidan etki yaratarak bağışıklık sistemimizin güçlenmesinde ve vücut direncimizi artırarak pek çok hastalığın önlenmesinde önemli rol oynadığını kaydetti.

Bu besinler Kovid-19 salgınından koruyor! Her gün mutlaka...

Bu besinler Kovid-19 salgınından koruyor! Her gün mutlaka...

HER GÜN YOĞURT VE KEFİR TÜKETİN

Bağırsak florasının düzenlenmesinde rol oynayan probiyotiklerin bağırsak florasını geliştirerek bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olduğunun altını çizen Dyt. , "Aynı zamanda antioksidan etki de gösteren probiyotikler, enflamatuar hastalıkların oluşumunda koruyucu etkiye sahiptir. Kefir ve yoğurt, probiyotik özellikleri sayesinde vücut direncini artırır ve bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklardan korunmamıza yardımcı olurlar. Özellikle mevsim geçişlerinde beslenmemizde mutlaka yer almalıdır" diye konuştu.

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